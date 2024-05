Un nuovo aggiornamento porterà ad una versione rinnovata dell’applicazione Music presente sui dispositivi con iOS 18. A riportare la notizia è Apple Insider. Secondo quanto riferito sembra che l’azienda di Cupertino interverrà per aggiornare la funzione di dissolvenza incrociata dei brani musicali. Inoltre, introdurrà anche la funzione Passthrough rilasciata anche su QuickTime con macOS 15. Quest’ultima sarà compatibile solo sull’hardware supportato. Al momento non è ancora chiaro quali saranno le specifiche tecniche relative al nuovo hardware.

Apple aggiorna l’applicazione Music anche per QuickTime

Sia iOS 18 che macOS verranno presentati ufficialmente durante la WWDC 20224. Quest’ultima si svolgerà dal 10 al 14 giugno. I due sistemi operativi di Apple verranno rilasciati, presumibilmente, per il prossimo autunno.

Per quanto riguarda l’app Music, lo strumento di dissolvenza attualmente presente verrà sostituito da ciò che viene definito Smart Song Transition. Si tratta dunque di una transizione intelligente dei brani. È importante sapere che, come per la versione attuale, anche quella nuova potrà essere disattivata. C’è però una differenza. La versione classica presenta una diminuzione progressiva del volume quando la traccia sta per concludersi e aumenta di nuovo quando parte la traccia successiva. Il nuovo strumento, all’opposto, permette agli utenti di personalizzare la durata della dissolvenza. Sarà possibile scegliere tra 1 e 12 secondi.

Passthrough, invece, sembrerebbe riguardare l’audio spaziale con Dolby Atmos. Al momento non è da escludere che possa essere una semplice ridenominazione della funzionalità. Stesso processo, infatti, sta accadendo con Apple ID che diventerà presto Account Apple. Inoltre, sembra che Passthrough sarà accessibile a livello di sistema e sarà disponibile per tutti gli utenti anche coloro che non posseggono un abbonamento ad Apple Music.

Oltre quanto detto, saranno presentate anche ulteriori novità nel settore audio, soprattutto quando si parla del gaming. Tra queste troviamo le soluzioni del controllo audio durante il gioco con gesture e l’arrivo di Spatial Gaming una funzionalità per cui ancora non si conoscono dettagli. È probabile però che quest’ultima sfrutti tecnologie simili a quelle presentate da Spatial Audio e Video, presenti sugli iPhone 15 Pro e Pro Max ed anche di Vision Pro.