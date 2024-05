Secondo recenti indiscrezioni provenienti da fonti attendibili, Microsoft sta valutando l’opzione di anticipare il lancio della prossima generazione di console Xbox al 2026. Questa mossa potrebbe rappresentare un’audace strategia. Una soluzione volta a mantenere un vantaggio competitivo nel mercato del gaming. Arrivando ad anticipare potenzialmente il debutto della concorrenza. Proprio come Sony con la prevista PS5 Pro, stimata non prima del 2027 o del 2028. La decisione di accelerare i tempi potrebbe essere ispirata dal successo passato della Xbox 360. Quest’ ultima ha guadagnato terreno sul mercato grazie al suo lancio un anno prima della PlayStation 3. Diventando la console più venduta con 84 milioni di unità distribuite. Questo spostamento temporale potrebbe permettere a Microsoft di catturare l’attenzione del pubblico. Oltre che a stabilire una solida base per il successo della nuova generazione di videogaming.

Nuova Xbox, le novità non si fermano qui

Sembrava che Microsoft stia considerando l’abbandono della strategia a due console, optando invece per un’unica Xbox di nuova generazione. Sarah Bond, presidente dell’azienda, ha lasciato intendere che il nuovo modello offrirà un notevole salto in avanti dal punto di vista tecnologico. Sarà infatti in grado di sfruttare al massimo la potenza del cloud e incorporare una potente unità di elaborazione neurale per l’intelligenza artificiale. Questa prospettiva solleva interrogativi sul futuro del gaming. Poiché alcune voci si dividono sull’approccio migliore da adottare. C’è chi sostiene che la società debba concentrarsi maggiormente sulle esclusive per rendere la piattaforma più allettante per i giocatori. Mentre altri ritengono che il focus debba essere sui servizi, come il Game Pass. In quanto quest’ultimo offre un’ampia gamma di giochi per un canone mensile fisso. Altri ancora avanzano l’idea di una console portatile Xbox. Una soluzione che sia in grado di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più mobile e in evoluzione. Microsoft sembra quindi essere al centro di un dibattito animato sul futuro del settore. Solo il tempo dirà quale strada la società deciderà di intraprendere.