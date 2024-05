Negli ultimi anni si sta cercando di trovare dei metodi e dei nuovi strumenti per contrastare uno dei problemi principali del settore bancario: gli attacchi informatici.

Questo tipo di attacchi, definiti di enumerazione, hanno un impatto devastante sul settore finanziario, che ogni anno subisce delle perdite di circa 1,1 miliardi di dollari.

Si tratta in particolare di strategie di frode, messi in atto da truffatori che intendono carpire numeri di carte di credito e informazioni bancarie a esse associate, in modo tale da sottrarre del denaro agli utenti.

Negli ultimi anni questi attacchi sono notevolmente aumentati, e con loro anche i tentativi di bloccare il problema e cercare di limitare i danni, sia per i clienti che per le banche.

Visa e IA, il nuovo strumento per contrastare le frodi

Recentemente Visa ha creato un nuovo strumento basato proprio sull’intelligenza artificiale per cercare di limitare i danni causati dagli attacchi di enumerazione.

Visa utilizza già l’intelligenza artificiale per diversi motivi, per migliorare l’efficienza delle attività, per sviluppare dei nuovi prodotti, per creare delle esperienze personalizzate e ora anche per prevenire le frodi.

Il nuovo strumento di Visa per contrastare le frodi, si chiama VAAI Score ed è incredibilmente utile.

Come detto in precedenza, si basa sull’intelligenza artificiale, e inizialmente sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti.

Ma come funziona questo nuovo strumento? Il VAAI Score è in grado di valutare in tempo reale la percentuale di rischio legata a un attacco di enumerazione e ciò permette agli utenti di decidere di bloccare una transazione che potrebbe essere potenzialmente pericolosa. In questo modo si abbatterà di molto la percentuale di falsi positivi.

VAAI Score di Visa nasce per avere un impatto importante nella continua lotta contro le frodi e presto potrebbe diventare uno strumento indispensabile contro gli attacchi dei truffatori, oltre che un ulteriore esempio di come l’utilizzo dell’AI può rivelarsi fondamentale per l’uomo.