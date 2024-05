In un’era in cui l’ascesa ai vertici dei social network è diventata un desiderio comune, molti cercano il successo online, soprattutto coloro che aspirano alla celebrità digitale. Ma il cammino verso la fama è disseminato di sfide e richiede tempo, costanza e una buona dose di fortuna. La conoscenza dei meccanismi degli algoritmi diventa quindi fondamentale per comprendere e navigare il labirinto dei social media.

Instagram cambia rotta e aiuta i piccoli creator

Ad esempio, consideriamo Instagram, dove il numero di follower di un account può determinare il grado di visibilità dei contenuti pubblicati. Un maggior numero di seguaci si traduce generalmente in una maggiore esposizione, una dinamica simile a quella adottata anche da TikTok. I tempi però stanno per cambiare.

Instagram ha annunciato un nuovo obiettivo: supportare i piccoli creator di contenuti nella loro crescita. Finora, solo coloro con un grande seguito hanno ricevuto supporto, una situazione non ottimale per una piattaforma alla ricerca di nuovi talenti da far emergere. Grazie al nuovo algoritmo, ciò cambierà.

Il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha spiegato il nuovo approccio. Gli “small creator” non dovranno più preoccuparsi di competere per le visualizzazioni; la piattaforma promuoverà i loro contenuti ai propri follower e suggerirà il loro profilo ad altri utenti interessati. Questo nuovo algoritmo sarà in grado di selezionare e promuovere una vasta gamma di contenuti, garantendo una distribuzione equa e inclusiva.

La nuova visione dei social network

Questo nuovo sistema è destinato a differenziarsi da quelli adottati da altri social network, sottolineando l’impegno di Instagram nel supportare la diversità dei creatori di contenuti sulla sua piattaforma. In futuro, i suggerimenti di Instagram giocheranno un ruolo centrale e l’efficacia di questo aggiornamento sarà valutata nel tempo.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili su queste modifiche, ma ci si consiglia di rimanere aggiornati per scoprire di più in futuro.