La nuova Ford Explorer elettrica è stata mostrata per la prima volta in Italia lo scorso novembre (2023). In quell’occasione però l’azienda ancora non aveva rivelato quali sarebbero stati i prezzi italiani del veicolo. Ora invece sono finalmente trapelati sul configuratore.

Partono i primi ordini per la Ford Explorer

La nuova Ford Explorer è stata presentata sul configuratore italiano in due diverse versioni, la citata Explorer e la Premium. La prima vettura promette un elevato bilanciamento tra prestazioni e autonomia con ben 602 km di range WLTP.

La potenza sarà pari a 286 CV e l’accelerazione permetterà di passare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Suddetta versione di lancio si presenta come una full option e viene lanciata sul mercato italiano al costo di 49.000 euro. Questo significa che la nuova Ford Explorer non avrà la possibilità di accedere agli incentivi auto, il cui arrivo è previsto per la fine di maggio e l’inizio di giugno nel 2024. Infatti, possono accedervi solo vetture che si fermano a 42.700 euro con IVA inclusa.

Come accennato, sarà disponibile anche una variante Premium per la nuova Ford Explorer. Le tecnologie previste per questo modello comprendono 572 km di autonomia e il prezzo di lancio è pari a 52.000 euro. Potenza e accelerazione sono invariate. Entrambi gli allestimenti presentano velocità massima limitata a 180 km/h coppia pari a 545 Nm e 536/531 litri di bagagliaio con sedili in posizione nella mobilità a cinque posti.

Al momento, la consegna stimata per la nuova vettura Ford Explorer è stimata a 28 settimane, ovvero quasi sette mesi. Dunque, per poter avere il nuovo SUV elettrico sarà necessario aspettare ancora un po’. Nel frattempo, le informazioni rilasciate danno una panoramica sulle vetture Ford Explorer che stanno per arrivare sul mercato. Questo permette agli utenti interessati di prendere una decisione ragionata prima di procedere con l’acquisto di questi nuovi modelli elettrici presentati dal marchio statunitense.