Fastweb Mobile ha deciso di rendere accessibili anche online le sue eSIM, disponibili per tutti i nuovi utenti che scelgono una delle offerte dell’operatore telefonico. La decisione arriva dopo aver concesso lo scorso settembre la possibilità di scegliere un nuovo formato digitale per le schede telefoniche. Questa soluzione è disponibile per tutti gli utenti che attivano una nuova tariffa nei negozi abilitati. Con la sua recente decisione Fastweb fa un passo avanti per diffondere sempre di più questa soluzione.

Fastweb introduce online le eSIM per i nuovi utenti

Sul sito ufficiale di Fastweb, fino al 5 maggio, era possibile attivare una delle offerte telefoniche disponibili con la classica scheda SIM fisica. Mentre a partire dal 6 maggio verrà aggiunta la voce “Anche in formato eSIM” con cui i nuovi clienti potranno optare per questa nuova soluzione.

La novità arriva insieme all’aggiunta della sezione utile per le attivazioni mediante la carta di identità elettronica denominata o anche lo SPID. Suddetta aggiunta è stata denominata “Attivazione semplice e veloce” e permette di confermare la propria identità con i documenti citati.

Il prezzo della eSIM Fastweb resta lo stesso della tradizionale SIM fisica. Il pagamento richiesto va da 5 o 10 euro a seconda dell’offerta che viene scelta per attivare la propria scheda. Prima di attivare la sua eSIM, Fastweb invita i suoi utenti a controllare che il proprio smartphone sia compatibile con questa tecnologia. Per procedere con tale verifica, l’operatore mette a disposizione dei clienti un apposito pannello nell’apposita pagina dedicata.

Dopo aver effettuato questo passaggio è possibile procedere all’attivazione dell’eSIM Fastweb nella sezione “SIM e portabilità”. In questa sezione è possibile selezionare il formato della scheda desiderato inserendo il proprio indirizzo per permettere all’operatore di spedire il materiale utile come il codice QR Code che bisognerà scansionare per completare l’attivazione delle eSIM. Suddetto codice sarà disponibile anche sull’applicazione MyFastweb. Mentre se si procede con l’attivazione in un negozio fisico sarà il personale addetto a fornire il QR Code necessario.