I rumors e le indiscrezioni sul prossimo smartphone “economico” di casa Google sembrano non avere fine. Nel corso delle ultime ore è stato infatti pubblicato in rete un nuovo video hands-on del prossimo Google Pixel 8a. A pubblicarlo, è stato l’utente denominato Arsene Lupin tramite un post sul social network X. Dal nuovo video appena emerso, possiamo avere ancora una volta la conferma del suo design. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 8a questa volta protagonista di un nuovo video hands-on

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone di punta a marchio Google è stato avvistato in rete in un nuovo video hands-on. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 8a e, a pubblicare il video in questione, è stato sul social X l’utente denominato Arsene Lupin.

Come già detto, grazie a questo nuovo video possiamo avere ulteriori conferme per quanto riguarda il design. In particolare, possiamo notare lo stesso look presente sui fratelli maggiori Google Pixel 8. Sembrano poi essere state confermate due delle colorazioni che saranno disponibili, ovvero una azzurra e una verde acqua. Oltre a questo, è possibile notare come la backcover abbia una rifinitura non lucida ma opaca.

Dal video è poi possibile notare la presenza di una doppia fotocamera posteriore più un piccolo flash LED. In particolare, dovrebbero esserci un sensore fotografico principale da 64 MP e un sensore grandangolare da 13 MP. Per quanto riguarda la parte frontale, sappiamo che il nuovo Google Pixel 8a avrà un display con tecnologia OLED con una diagonale contenuta pari a 6.1 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, a bordo dovrebbe esserci un processore di casa Google, in questo caso il soc Google Tensor G3. A chiudere la scheda tecnica, non dovrebbe mancare una batteria con una capienza di 4500 mah e con supporto alla ricarica rapida da 27W.