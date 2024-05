Da un paio di anni ormai una delle maggiori applicazioni nel campo del monitoraggio della salute e senza alcun dubbio connessione salute, la piattaforma che a livello internazionale si è presentata come Health Connect, è la diretta sostituta di Google Fit e non a caso proprio nelle ultime ore Google annunciato cambiamenti molto importanti per quest’ultima applicazione.

Google ha infatti spiegato come procederà all’archiviazione definitiva delle API Di Google Fit sottolineando come queste queste ultime non saranno più disponibili al pubblico a partire dal 30 giugno 2025.

Migrazione totale

Google ha sottolineato come sebbene le API di Google Fit non siano più disponibili e siano già state ritirate, queste ultime saranno completamente disabilitate solo a partire dal prossimo anno, il tutto ovviamente rientra all’interno di un piano più ampio che le prevede la migrazione di tutti i servizi e le applicazioni che si basavano su quest’ultima applicazione verso connessione salute.

A partire dunque da maggio 2024, in concomitanza dell’evento Google durante il quale verranno presentati i nuovi prodotti prodotti della gamma pixel, inizierà il definitivo pensionamento di Google Fit, verrà dunque avviato il processo di migrazione in favore di connessione salute e tutti i servizi che si basano su tale piattaforma verranno integrati all’interno di quest’ultima.

Al momento le API di Connessione Salute raccolgono già gran parte delle funzionalità e dei servizi che venivano proposti all’interno dell’applicazione di Google, le uniche grandi assenti sono quelle che permettono di fissare e gestire gli obiettivi di movimento quotidiani e periodici, ovviamente la domanda sorge spontanea e riguarda le sorti dell’applicazione Google Fit, la quale in tutta probabilità potrebbe finire nell’ormai popolare e denso cimitero di Google Google, sebbene per questo servirà attendere ulteriori sviluppi a conferma.

Per quanto riguarda però lo sviluppo di applicativi e servizi legati a Google fit, ormai il quadro è decisamente chiaro, la migrazione in favore di connessione salute è iniziata e non si arresterà.