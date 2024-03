Il nuovo iPad Air potrebbe essere molto vicino al suo debutto ufficiale. Non conosciamo la data scelta da Apple per procedere con la presentazione ma numerose anticipazioni hanno già dato modo di conoscere quelle che quasi sicuramente saranno le novità introdotte. Scopriamo insieme, dunque, quelli che sono gli aggiornamenti attesi sulla nuova generazione di iPad Air!

iPad Air con display da 12,9 pollici si farà?

La novità che maggiormente ha attirato l’attenzione in questi ultimi mesi vede Apple impegnata nella realizzazione di un iPad Air con display da 12,9 pollici. Nel 2020 l’azienda ha rilasciato la sua ultima generazione di iPad Air proponendola con display da 10,9 pollici ma quest’anno qualcosa potrebbe cambiare. Il nuovo iPad potrebbe arrivare in due versioni, dando così il benvenuto a un pannello LCD da 12,9 pollici che si distinguerà comunque da iPad Pro che, quest’anno, accoglierà il primo pannello OLED.

In realtà le voci sull’arrivo del nuovo dispositivo con display più grande non sono tutte d’accordo. ShrimpApplePro sostiene appunto di non avere notizie circa la produzione del dispositivo da 12,9 pollici e di essere invece a conoscenza della presenza di una versione da 10,9 pollici con fotocamera posizionata sul lato lungo del dispositivo. Il leaker non dichiara l’inesistenza della nuova versione ma si dice ancora ignaro di notizie circa la sua effettiva produzione e di non poter quindi ritenere confermata la sua realizzazione da parte di Apple. Al contrario, l’analista Ming-Chi Kuo ritiene certo dell’arrivo del nuovo iPad.

A placare i dubbi vi sarebbe quanto dichiarato dal leaker Instant Digital su Weibo, il quale afferma che due versioni di iPad Air sono state già spedite negli Stati Uniti dai produttori cinesi.

In attesa di conferme ufficiali, che potrebbero arrivare domani 26 marzo, possiamo comunque affermare che tra le novità in arrivo alcune riguardano il comparto fotografico del dispositivo Apple. Si dice, infatti, che la fotocamera sarà posizionata in orizzontale abbondando così il suo tipo alloggiamento nella parte superiore e verticale del tablet.