Comet: GRANDIOSE PROMO a prezzi super SCONTATI

Da Comet vi aspettano prezzi pazzeschi! In store o direttamente online avrete la possibilità di acquistare tantissimi dispositivi e molto di più a costi scontati assurdi. Troverete ogni cosa possiate mai desiderare, persino delle nuove padelle se vorreste darvi alla cucina. In volantino poi, quante novità! Lo store stupisce ancora una volta con promo diversificate che si adattano a qualsiasi budget abbiate.

Comet ha store sparsi per tutta Italia, ma qualsiasi cosa possiate mai trovare sul suo sito la puoi direttamente ordinare online e ricevere a casa. Comodo no? Magari non c’è un negozio vicinissimo a casa vostra e questa può essere l’alternativa migliore. Avete paura che il vostro nuovo dispositivo non funzioni? C’è sempre la politica di reso che viene in vostro soccorso e l’assistenza clienti se doveste avere particolari problemi.

Il Volantino Comet ti aspetta con tante offerte fino al 22 Maggio

Che sia sul sito o in store, le promozioni che troverete in volantino Comet saranno valide fino al 22, quindi mancano davvero pochissimi giorni. Troverete cose come lo speaker portatile Jbl Flip 6 Verde o Nero al prezzo incredibile di 99,90€, il monitor Lg da Gaming 24GS60F a soli 139,00€ o, se adorate leggere ma non avete spazio per i libri cartacei, il Kobo Elipsa 2E a 349,00€. Tra gli smartphone in offerta potreste scegliere tra tantissimi modelli speciali. C’è il Motorola Edge 30 Neo a soli 199 euro, il Moto G24 in tre colorazioni disponibili a 119 euro, il Realme C67 8 ad appena 199,00€ o se preferite il Samsung Galaxy A25 a 229,00€.

Notebook nuovo? Che ne dite dell’Apple MACBOOK AIR 13” a 1199,00€ oppure dell’HP VICTUS 15-FA1023NL a soltanto 999,00€? Sul volantino Comet ci sono anche diverse offerte su modelli di Tablet avanzati! Per chi ha un budget più alto c’è il Samsung Galaxy Tab S9 con penna in dotazione a 799 euro o, a molto meno, il tob M10 a 139 euro. Se volete sapere quale siano tutte le promo al momento disponibili da Comet in volantino potete cliccare direttamente qui. Volete sapere di più sullo store Comet? Andate proprio qui.