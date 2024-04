Hyundai ha mostrato al mondo le potenzialità del Robotaxi IONIQ 5. La vettura elettrica del brand più contare su un sistema di guida autonoma di livello avanzato per la circolazione su strada senza nessuno seduto al posto di guida.

Per sottolineare la potenza dei sistemi di bordo, Hyundai ha voluto testare il Robotaxi IONIQ 5 in un modo del tutto inusuale. Il veicolo a guida autonoma può superare senza problemi l’esame della patente di guida.

L’impresa è mostrata sul canale YouTube del brand, per confermare la sicurezza e l’affidabilità della tecnologia sviluppata. Tuttavia, la scelta di Hyundai non è un mero esercizio di stile ma una rivoluzione volta a sostenere tutti i propri utenti.

Hyundai Robotaxi IONIQ 5 è una vettura a guida autonoma assolutamente precisa e affidabile, tanto da aver superato il test per la patente di guida

Infatti, nel filmato viene mostrata una situazione che rende fondamentale sviluppare la tecnologia della guida autonoma. Il video inizia con una intervista a Pearl Outlaw, una ragazza ipovedente, che spiega tutte le difficoltà di questa disabilità e l’impossibilità di ottenere la patente di guida.

A causa di questa limitazione, l’autonomia negli spostamenti è impossibile, con gravi ripercussioni nella vita quotidiana. Tuttavia, una soluzione tecnologia come il Robotaxi IONIQ 5 potrebbe cambiare totalmente l’esperienza di Pearl e garantire alla ragazza la possibilità di spostarsi in città e fuori.

Le potenzialità di Robotaxi IONIQ 5 sono anche sottolineate da Kandice Jones, esaminatrice professionista. La vettura a guida autonoma non ha mostrato alcun segno di esitazione nell’eseguire tutte le manovre richieste in fase di test per ottenere la patente di guida. Come dichiarato da Kandice: “Sono un esaminatore di guida certificato dalla motorizzazione con 25 anni di esperienza. I criteri sono gli stessi degli esami di guida delle persone: velocità, cambi di corsia, manovre e, naturalmente, tempi di reazione“.

Hyundai ha messo a punto un veicolo in grado di rilevare i segnali stradali, interpretarli correttamente e reagire di conseguenza. Grazie a diverse tecnologie tra cui sensori LiDAR, radar e telecamere, gli input ricevuti sono molteplici e sempre affidabili. Questo comporta il fermarsi ad uno stop con precisione, effettuare svolte in sicurezza e monitorare l’ambiente circostante per prevenire ed evitare i pericoli.