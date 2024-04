I problemi di connessione riscontrati su alcuni smartphone Pixel sembrano essere stati risolti con l’update proposto da Google ad inizio aprile. Il nuovo aggiornamento è arrivato per eliminare suddetti problemi riscontrati da diversi utenti negli ultimi giorni. Quest’ultimi sono stati denunciati da alcuni individui che utilizzando i propri dispositivi mobili avevano riscontrato dei disservizi. Il primo fra questi riguarda la perdita della connessione dati per internet e la mancata ricezione delle chiamate, con la segreteria telefonica che si attiva in automatico, e l’arrivo tardivo dei messaggi di testo.

Google rilascia un nuovo aggiornamento

Un utente, che aveva inviato una mail di segnalazione in relazione a tali problematiche, ha ricevuto la risposta da parte di Google. Questo scambio di messaggi sulla richiesta di spiegazioni è stato pubblicato dall’utente in questione in un post su Reddit. Nella mail della società di Mountain View quest’ultima aveva anticipato il rilascio dell’aggiornamento per i dispositivi coinvolti, ovvero i Pixel 7 e tutte le versioni successive.

L’aggiornamento, come dichiarato, include una serie di miglioramenti per la stabilità della rete oltre che altre prestazioni. Inoltre, Google nella mail aveva annunciato anche che l’aggiornamento sarebbe stato diffuso nelle settimane successive. L’update interviene a livello globale in tutte le regioni e per gli operatori coinvolti dai malfunzionamenti. Ma quali sono, nel dettaglio, gli smartphone Pixel interessati da questo aggiornamento? Si tratta dei dispositivi Pixel 7, 7a e 7 Pro. A seguire gli smartphone Pixel 8 ed 8 Pro. Ed infine, i dispositivi della serie Fold.

Un’informazione utile riguardo il recente update riguarda le sue dimensioni: 7 MB. Gli utenti coinvolti che intendono procedere con la sua installazione devono essere certi di disporre dello spazio necessario per poter proseguire senza alcun intoppo. L’intervento tempestivo di Google è un chiaro segno dell’impegno dell’azienda per tutelare i suoi utenti e presentare loro dispositivi e funzionalità che siano sempre nelle condizioni ottimali.