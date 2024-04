Come per tutti gli articoli del proprio listino anche Mac mini riceve costantemente degli aggiornamenti hardware da parte di Apple che presenta così periodicamente nuove versioni, ovviamente nel caso di questo prodotto gli aggiornamenti riguardano soprattutto il processore montato a bordo e le porte di uscita per le connessioni video e dati.

Ovviamente trattandosi di un computer super compatto non c’è da aspettarsi una dotazione troppo esagerata dal punto di vista hardware bensì delle componenti utili per consentire un uso fluido ed efficiente senza troppe pretese, è dunque che per la prossima versione di Mac mini potrebbe esserci una grossa novità dal punto di vista del processore montato a bordo, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Bloomberg tramite Mark Gurman, la prossima versione dovrebbe essere sprovvista dei nuovi chip M3 dal momento che l’azienda di Cupertino preferirebbe aspettare per saltare direttamente alla versione M4.

Scelta intelligente ?

la precedente generazione di Mac mini effettivamente montava chip M2 e M2 Pro, questi ultimi ovviamente garantivano tutta la potenza necessaria per un funzionamento corretto del dispositivo consentendogli di non soffrire di nessuna tipologia di blocco, a quanto pare però Apple ha chiarito che con i nuovi Mac mini in arrivo entro la fine dell’anno non c’è assolutamente possibilità di fare uscire i modelli M3, dunque praticamente praticamente certo che ci sarà un salto generazionale in favore dei modelli M4.

L’ultimo aggiornamento di questa tipologia di Mac risale a gennaio 2023 e garantì agli utenti l’inserimento di due porte Thunderbolt 4, una porta HDMI 2.1, Il supporto al Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Di conseguenza non rimane che attendere il prossimo anno per vedere l’arrivo dei prossimi Mac mini con M4, processore che dovrebbe garantire un salto prestazionale di tutto rispetto con addirittura un motore neurale più veloce per le attività di intelligenza artificiale, di conseguenza per quest’anno bisogna accontentarsi.