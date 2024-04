TIM scopre di nuovo le sue POWER, si parte da 6,99 EURO fino a 300GB

Per TIM è facilissimo far vedere di che pasta è fatto, in quanto questo gestore si è costruito un grande background nel corso degli anni. Le sue offerte sono diventate un vero valore aggiunto per tantissimi utenti, che infatti per anni non hanno mai cambiato gestore.

Al momento però la situazione è molto più varia rispetto ad un tempo, siccome ci sono più realtà disponibili a garantire contenuti e risparmio. Soprattutto i gestori virtuali e Iliad hanno fornito a TIM tanta concorrenza, portando quindi il gestore colorato di rosso a prendere delle contromisure. Gli ultimi anni hanno visto l’azienda rimboccarsi le maniche e ripartire, rielaborando totalmente le sue offerte mobili.

Sono queste infatti il motivo per cui gli utenti abbandonano di più TIM, ovvero l’tariffe per smartphone. I prezzi del gestore italiano però sono cambiati ed hanno portato una ventata di novità oltre che di risparmio e della solita qualità. Al momento sono tante le ragioni per ritornare a far parte di questa realtà, che ultimamente si è ripresa i primi posti nelle classifiche di gradimento. Tutto è stato molto più semplice mettendo di nuovo in piedi un impero basato sulle sue offerte più forti: le Power.

TIM, le migliori promo Power fino a 300 giga al mese

Al loro interno sono tantissimi i contenuti suddivisi tra minuti, SMS e giga. Ciò che risulta inusuale e piacevolmente sorprendente è il prezzo di vendita, davvero vantaggioso in entrambi i casi.

Le soluzioni sono tre: la Iron, la Supreme Easy e la Special. Tutte e tre le offerte garantiscono ogni mese mese minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS. La differenza sta nella connessione ad Internet. La prima offerta garantisce 150 giga in 4G, la seconda 200 giga in 4G e la terza 300 giga in 5G.

Il prezzo mensile della Iron è di 6,99 € al mese, quello della Supreme Easy di 7,99 € al mese e quello della Special di 9,99 € al mese. Il primo mese è gratuito per tutti.