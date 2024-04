Fino a questo momento iOS di Apple, è stato un sistema abbastanza chiuso, e l’azienda ha sempre sostenuto che questo fosse necessario per mantenere costante e alta la sicurezza degli utenti che utilizzano i suoi dispositivi.

Recentemente le cose stanno cambiando e stanno prendendo una piega diversa, soprattutto in Unione Europea.

L’entrata in vigore del Digital Markets Act, voluto dalla Commissione Europea, ha già costretto Apple e le altre big tech a effettuare dei cambiamenti, che nel caso dell’azienda di Cupertino consistono, tra le altre cose, nell’aprire il proprio App Store ad applicazioni da parte di terzi.

Ma non solo, perché sempre in Unione Europea, la supremazia di Apple Pay come sistema di pagamento digitale sta per terminare.

Apple, a breve l’apertura ai pagamenti da parte di terzi

Fino a questo momento, la società di Cupertino non ha mai concesso a nessuna app da parte di terzi di accedere al chip NFC sui propri dispositivi, adducendo sempre come motivazione la sicurezza degli utenti e il miglior controllo che si può avere sui sistemi chiusi.

Già nel 2020, questa spiegazione non ha convinto molto la Commissione Europea, che reputa invece che questa scelta limiti la libera concorrenza e penalizzi altre applicazioni.

Dopo un accurata indagine, pare che la Commissione Europea intenda accettare la proposta presentata da Apple sulle modifiche relative ai pagamenti digitali.

Quindi tra poco tempo, almeno in Unione Europea, Apple aprirà i pagamenti NFC ad applicazioni di terzi per la prima volta, dopo una precisa verifica sull’idoneità delle piattaforme.

Ovviamente questa operazione richiederà del tempo e non è chiaro se prima o poi quest’apertura sarà estesa anche ad altri Paesi.

Le notizie che riguardano Apple non finiscono qui e gli utenti sono sempre più eccitati per il lancio, che avverrà dopo l’estate, della nuova linea di iPhone 16, che si prospetta essere una vera bomba.