Il mondo della telefonia mobile è senza alcun dubbio un vero e proprio campo di battaglia all’interno del quale i combattimenti avvengono a colpi di promozioni che i vari operatori telefonici immettono nel mercato per cercare di conquistare la fetta più grossa e portare da sé il maggior numero di clienti possibile alle volte anche rubandoli agli altri operatori, le offerte migliori spesso infatti sono dedicate a chi effettua la portabilità del numero da specifici operatori avversari.

In questo contesto rientra a pieno titolo l’operatore Spusu, un operatore virtuale che si è fatto conoscere grazie alla qualità del proprio servizio e della propria rete e che è recentemente assegnato un punto di svolta non indifferente, è stato infatti il primo operatore virtuale a introdurre il supporto alle reti 5G nelle proprie offerte segnando un cambiamento a dir poco epocale per questa categoria di operatori.

Ecco dunque che l’operatore a tinte verde e Acqua ha deciso di proporre una nuova super offerta farcita di giga e soprattutto in 5G, scopriamo insieme di cosa si compone.

Spusu diventa XL

Dal 19 Aprile l’operatore Spusu ha reso disponibile una nuova promozione definita come Spusu 150 XL 5G, proposta al prezzo mensile di 7,89€. Inclusi con questa promo abbiamo minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 minuti di chiamate internazionali verso UE e Regno Unito, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati (anche in 5G).

Si tratta della gemella della precedente Spusu 150XL 5G che però a differenza della prima vanta un canone mensile inferiore rispetto ai 9 euro al mese chiesti inizialmente.

Per quanto riguarda l’attivazione, quest’ultima è online ed è disponibile fino al 30 Aprile del 2024, i clienti interessati potranno attivare un nuovo numero oppure effettuare la portabilità da un altro operatore, l’utente dovrà scegliere poi un metodo di pagamento carta di credito, PayPal oppure tramite ricariche manuali, il costo della SIM o della eSIM è di 9,90 euro.