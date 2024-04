Concept_central ha condiviso in rete i primi render di Apple Watch X, lo smartwatch del colosso di Cupertino che arriverà molto probabilmente nell’autunno 2024. Le immagini si soffermano su quelli che saranno gli aggiornamenti estetici introdotti, tenendo conto di quanto emerso fino a questo momento.

Mark Gurman di Bloomberg, ad esempio, aveva fatto riferimento alla possibilità che Apple dotasse il suo nuovo orologio smart di un meccanismo differente, che avrebbe sfruttato dei magneti, tramite il quale rendere i cinturini intercambiabili. Dalle immagini è possibile osservare infatti la presenza di due fessure laterali che permetteranno appunto di agganciare le estremità dei cinturini avvolgendole alle fessure, rendendo così i cinturini attualmente in mercato probabilmente incompatibili.

La soluzione evidenziata dai render condivisi in rete, inoltre, dimostrerebbe come Apple potrebbe far spazio all’implementazione di una batteria di capacità maggiore. Quest’ultima offrirebbe un’autonomia migliorata rispetto ai modelli fino ad ora rilasciati grazie al supporto di un nuovo display OLED, ancora più luminoso e in grado di garantire un’ottima qualità d’immagine.

Apple potrebbe poi ridurre lo spessore del suo smartwatch proponendo così un dispositivo più sottile del 15% e con cornici del display meno evidenti.

Finally get to share these renders I've been working on! 👀 Exclusive look at the upcoming Apple Watch Series X via @appltrack, based on the latest leaks and rumors as well as our own predictions. pic.twitter.com/7dSSy9cEqa — Shea (@concept_central) April 19, 2024

Apple Watch X: arriveranno nuove funzionalità!

Gli aggiornamenti non riguarderanno soltanto il design. Apple potrebbe introdurre nuove funzionalità che renderanno lo smartwatch ancora più utile al fine di monitorare il proprio stato di salute. La novità più rilevante riguarda infatti la possibilità che Apple Watch X diventi in grado di misurare la pressione sanguigna avvisando gli utenti in caso di scompensi che potrebbero richiedere una visita medica. Un’altra funzione prevista potrebbe, inoltre, rendere il dispositivo capace di percepire gli episodi di apnea notturna.

Le immagini realizzate dalla fonte non sono da ritenere completamente affidabili poiché non ufficiali. Quindi, per scoprire davvero tutte le novità introdotte da Apple sul suo prossimo smartwatch dovremo attendere ancora qualche mese!