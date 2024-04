A Disneyland in Orlando, una famosa attrazione conosciuta per essere apprezzata da grandi e piccini, Autopia, potrebbe ricevere una drastica modifica. Grazie alle dichiarazioni del portavoce del parco si è potuto comprendere quali fossero i piani di cambiamento e la motivazione dietro di essi. L’uomo ha spiegato che il Parco sta valutando l’idea di cambiare i motori dei veicoli dell’attrazione a combustione. La dichiarazione ha incuriosito tutti gli attivisti che desiderano vorrebbero che Disneyland adottasse solo auto elettriche per Autopia.

La notizia è stata sì riportata dai diversi media, ma la dichiarazione dei portavoce di Disneyland è stata alquanto evasiva su questo fronte. In realtà non ha specificato sia i tempi entro il quale dovrebbe avvenire il passaggio né quale sarà il tipo di propulsione. Ciò lascia comunque ancora speranza sull’elettrificazione. Magari le pressioni esterne degli attivisti e la tendenza moderna verso l’elettrico spazio convinceranno Disneyland a scegliere vetture soltanto elettriche.

Disneyland va ancora a benzina

Autopia è una classica attrazione, situata nella sezione “Tomorrowland” di Disneyland, è dovrebbe essere una rappresentazione futuristica delle auto. Considerando quanto siano diffusi i veicoli elettrici e come in molti credano che il futuro si baserà solo su tale tipologia di propulsione, le sue auto a benzina non hanno un aspetto avveniristico. Fino al 2016, i veicoli di Autopia erano dotati di motori a due tempi rumorosi e terribilmente inquinanti. Già nel 2012, Disneyland è riuscito ad ottenere un nuovo sponsor che le ha permesso di immettere sulla giostra dei motori a 4 tempi, riducendo il livello di emissioni. Per allora questo fu un grosso passo avanti, ma adesso i motori a 4 tempo continuano a produrre gas dannosi, nocivi anche per i piccoli visitatori del parco.

Non è che Disneyland non sia consapevole di tale problematica e lo dimostra anche la paga extra ai dipendenti che lavorano sull’attrazione, ma dopo tanto tempo non ha preso provvedimenti. È però davvero ironico che in California, dove c’è il record di vendite di auto elettriche e dove non è possibile acquistare più vetture piccole a benzina, i visitatori di Disneyland guidino ancora tali auto. Che Autopia divenga il vero specchietto del futuro delle auto con un passaggio all’elettrico?