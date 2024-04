WhatsApp, come si fa a SPIARE il partner? Il nuovo trucco

La storia di WhatsApp può essere molto semplice da capire ma anche estremamente complessa per gli avvenimenti che l’hanno caratterizzata. Nasce come applicazione di messaggistica istantanea primaria, la vera novità che ha fatto capire agli utenti che non era più necessario pagare per ogni singolo messaggio inviato. Allo stesso tempo, fin da subito praticamente, ha dovuto fronteggiare coloro che cercavano di ficcare il naso nelle conversazioni di altri utenti.

Il fenomeno dello spionaggio infatti ha fatto vacillare e non poco l’impero costruito da WhatsApp, con gli utenti che non si sentivano più al sicuro. Pian piano però ogni nodo è venuto al pettine e il colosso della messaggistica è riuscito a debellare il fenomeno. Ad oggi infatti quelle applicazioni di terze parti che permettevano, sotto un lauto pagamento, di spiare le conversazioni altrui, non esistono più.

Stando a quanto riportato però ci sarebbe una piattaforma di terze parti che garantirebbe ad oggi lo spionaggio, ma dei movimenti degli utenti all’interno di WhatsApp.

WhatsApp: c’è una nuova applicazione per spiare, ma non è così invasiva

Oltre a WhatsApp, ci sono delle applicazioni di terze parti che nel corso degli anni sono diventate molto più interessanti. Chi vuole sapere con precisione quando una persona entra in WhatsApp o quando esce, deve assolutamente fare riferimento a Whats Tracker.

Se non avete mai sentito parlare di questa piattaforma, non vi resta che provarla. Ci sono diversi utenti che non permettono di vedere il loro ultimo accesso, per cui beccarli online o sapere quando lo sono stati risulterà impossibile.

What’s Tracker nasce proprio per questo, ovvero per capire quando una persona entra o esce da WhatsApp. Una volta scaricata, l’applicazione consente di selezionare uno o più contatti e ogni volta che entreranno o usciranno, sarà inviata una notifica sul vostro smartphone. Al momento non c’è alcun costo per quest’app disponibile in apk sul web.