Google aggiorna i termini di servizio: cosa cambierà per noi?

Il 22 maggio 2024, Google applicherà delle modifiche ai propri termini di servizio. Attraverso questi aggiornamenti, comunicati tramite le e-mail inviate agli utenti, non si andrà a cambiare il modo in cui si utilizzano i servizi e non si tratterà di modifiche drastiche. Gli aggiornamenti serviranno soltanto a donare all’utenza una maggiore chiarezza e trasparenza su diversi aspetti.

Per poter registrare un account Google, in Italia la minima età richiesta sarà di 14 anni. Se la persona non dovesse soddisfare questo limite, potrebbe notare un approccio differente all’accesso ai servizi. Inoltre, Google invierà una mail ai genitori del minore per informarli dei movimenti dei figli, in modo da controllare che le decisioni prese siano quelle giuste.

Modifiche a tutto spiano per i termini Google

Al momento dell’aggiornamento Google sposterà i termini aggiuntivi dedicati all’intelligenza artificiale generativa nei termini di servizio principali. In questi andrà a fornire tutti i chiarimenti necessari sull’IA, specificando anche che i contenuti generati attraverso questa tecnologia non saranno rivendicati dalla società. L’azienda fornirà anche esempi e dettagli sugli abusi non consentiti quando i suoi servizi vengono utilizzati in modo illecito per garantire la propria utenza una maggiore trasparenza.

Per gli utenti che vivono al di fuori degli Stati Uniti, Google ha anche aggiunto ulteriori chiarimenti alle sezioni relative alle limitazioni di responsabilità e di indennizzo, con lo scopo di evitare qualsiasi malinteso in conformità alle leggi e agli usi locali. La società andrà inoltre a chiarire cosa accade esattamente nel caso in cui un utente vada a violare i suddetti termini. La punizione non si limiterà solo alla sospensione dei servizi, ma potrebbe anche prevedere altri rimedi, eventualmente più drastici, a seconda delle leggi vigente. In caso di problematiche o controversie ogni utente avrà poi l’opportunità di descrivere le proprie difficoltà e superarle tramite l’aiuto dell’assistenza.

Google andrà anche spiegare più dettagliatamente come funzionano i propri servizi e aggiornerà i nomi di quelli che con il tempo sono stati modificati. Per chi abita nello spazio economico europeo è prevista anche l’aggiunta di una sezione che ti aiuti a comprendere quale sia concetto legale di garanzie.