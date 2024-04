Ford Mustang 60th Anniversary: ritorna l'auto icona americana

Chi conosce l’universo delle auto d’epoca, o anche solo delle auto, sa quanto le Ford Mustang siano un’icona tra le tante vetture americane. Dopo 60 anni, in occasione di questo importante anniversario, l’azienda automobilistica ha presentato un nuovo pacchetto per celebrare in tutto il suo splendore il veicolo più apprezzato nella storia. La Ford Mustang ha debuttato nel 1964 durante la fiera mondiale di New York e da allora ha continuato a vivere e a catturare persone, appassionate o meno, grazie al suo design intramontabile.

Pare che per questa nuova versione si siano ispirati direttamente alla Ford Mustang originale del 1964. La società ha cercato di catturare l’essenza e lo spirito che hanno caratterizzato l’auto in tutti questi anni. Ovviamente sono stati apportate delle modifiche, con elementi speciali di design che ricordano al contempo la versione passata della vettura, riuscendo a creare il perfetto mix di moderno e classico, in modo che la Mustang non perdesse la sua iconicità.

Il pacchetto celebrativo sarà disponibile solo per la versione GT Premium, avente un motore potentissimo V8 aspirato dalla capienza di 5 l. L’edizione speciale sarà disponibile non soltanto nella configurazione cabriolet ma anche coupé. Si potrà scegliere tra il cambio manuale o quello automatico, tipico delle automobili statunitensi, cosicché ognuno possa avere a disposizione il sistema di guida che preferisce.

La versione della Mustang del 2024 è un ritorno al passato

Dal lato estetico la Ford Mustang avrà in esclusiva delle caratteristiche che porteranno indietro nel tempo fino al ’64. Sul cruscotto c’è il beige dedicato al 60º anniversario e la silhouette di tutta la vettura possiede linee molto simili all’auto originale. A distanza di così tanti anni si avrà che fare con un veicolo avente la stessa eleganza e lo stesso fascino che contraddistingueva già allora questo fantastico modello.

Sul lato frontale la mustang è dotata di una griglia frontale ricostruita con un design a rete e fari con l’alloggiamento fumé. I cerchi sono da 20” in Dark Gravity Grey ed hanno dei piccoli dettagli luminosi e dei copri mozzi in alluminio che saltano immediatamente all’occhio grazie al loro tocco di eleganza. Lateralmente sia invece una grafica esclusiva in Iconic Silver o Vermillion Red. Di certo non si tratta di un’auto che passa inosservata.

Al suo interno la Mustang riporta alle stesse caratteristiche costruite gettando un occhio al passato e presenta le colorazioni esclusive Space Grey, Carmine Red e Black Onyx. Le calotte degli specchietti retrovisori esterni in Silver vanno ad allenarsi con completezza alle tonalità Race Red e Vapor Blue o anche con la carrozzeria Wimbledon White. L’azienda ha annunciato che saranno prodotti in esclusiva soltanto 1965 esemplari. La Ford mustang versione 2024 sarà ordinabile questa estate e arriverà poi nelle concessionarie degli Stati Uniti durante i prossimi mesi. Ad ora non si conosce il prezzo dell’edizione speciale che probabilmente sarà comunicato dalla società molto presto.