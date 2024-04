Apple iPhone 15 è ora disponibile su Amazon con un nuovo sconto decisamente interessante, atto a ridurre di non poco il prezzo di vendita di uno dei prodotti che maggiormente catturano l’attenzione del pubblico, mettendosi a piena disposizione di ogni utente sul territorio.

Il risparmio in questo caso è notevole, per riuscire comunque a mettere le mani su uno smartphone nella sua variante da 128GB di memoria interna, che prevede inoltre la colorazione Nero, tra le più eleganti e bilanciate tra quelle attualmente disponibili. Il prodotto non cambia in termini di specifiche tecniche di riferimento, essendo quindi disponibile completamente no brand, con garanzia di 24 mesi, con display da 6,1 pollici di diagonale (un Super Retina XDR di qualità), nonché un processore A16 Bionic.

Apple iPhone 15: un risparmio fuori da ogni logica

L’ultimo sconto applicato su iPhone 15 rappresenta un nuovo punto di partenza per tutti gli utenti che vogliono avere libero accesso al top di gamma dell’azienda di Cupertino, con prezzi tutt’altro che impossibili. C’è da ricordare, infatti, che il suddetto modello sarebbe in commercio a 979 euro, qualche settimana fa vi avevamo parlato di uno sconto che l’aveva ridotto di quasi 200 euro, ma proprio adesso Amazon ha deciso di andare oltre, mettendo sul piatto la promozione che lo porta a costare solamente 769 euro. Eccovi il link dove comprarlo.

Ottimo il comparto fotografico di questo dispositivo, infatti, al suo apice troviamo il sensore principale da 48 megapixel, che viene affiancato da un teleobiettivo 2X, il cui compito è proprio quello di ampliare il più possibile le vedute, andando a realizzare ottimi scatti da lontano, mantenendo quasi inalterati dettaglio e nitidezza. Da notare, infine, la presenza del connettore USB-C nella parte inferiore, tratto distintivo rispetto alle generazioni precedenti.