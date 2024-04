Ci sono alcuni casi in cui potrebbe essere utile scoprire se una persona possiede due numeri con una SIM segreta. Ci sono alcuni suggerimenti che se seguiti potrebbero portare ad una risposta su questo argomento. Questi potrebbero essere utili soprattutto per mariti/mogli che hanno dei dubbi sui propri partner. Ricordiamo ovviamente che si tratta di situazioni complicate e che la soluzione migliore è sempre quella di parlare con la persona interessata.

Scopri se le persone hanno due numeri

Per capire se un utente possiede una doppia SIM è possibile scoprirlo attraverso lo schermo del telefono. Osservandolo si potrebbe notare la presenza di due tacchette relative al segnale. Quest’ultime, se inserite, avvertono della presenza di due numeri dovuti a due SIM.

Inoltre, è possibile utilizzare WhatsApp per scovare una doppia SIM. La presenza di un doppio contatto o di account Business può aiutare a scovare la verità.

Un ulteriore aiuto può essere fornito dal modem, controllando quanti numeri sono appoggiati alla linea. Per farlo bisogna seguire una procedura molto semplice. Basta aprire la pagina online dedicata al modem e cercare la voce “Wi-Fi”. Qui sarà possibile capire quanti dispositivi sono collegati alla rete.

Ulteriori trucchi comprendono il sistema Bluetooth. Quest’ultimo permette di capire se il proprio partner utilizza due numeri distinti individuando dispositivi sospetti nelle vicinanze. In questo caso però è importante ricordare che ci possono essere anche zone con molti dispositivi. Questo sovraffollamento potrebbe trarre in inganno, quindi bisogna prestare particolare attenzione.

Una soluzione alternativa consiste nel verificare l’accesso di tablet o anche pc con utente sospette. O anche controllare online accessi sospetti ai social. Infine, anche attivare l’opzione cerca lo smartphone può essere d’aiuto. In modo rapido e veloce questo sistema può aiutare a scovare la presenza di una doppia SIM “segreta”.

È però importante ricordare che ci sono alcuni servizi che permettono di acquistare una sceda SIM virtuale. In questo caso non ci sono modi per scoprire la verità perché non ci saranno indizi da scovare.