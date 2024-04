Google Play Store: addio password, benvenuti acquisti veloci

Google sta per migliorare ancora una volta uno dei suoi servizi più utilizzati apportando un altro cambiamento destinato agli utenti Android. Grazie a una modifica del sistema, effettuare un acquisto su Play Store non prevederà più l’uso della password per il proprio account.

Al momento, infatti, per acquistare un’applicazione su Play Store l’utenza deve prima passare per uno step di verifica della propria identità inserendo la password del proprio account Google, oppure possono utilizzare il riconoscimento biometrico, l’impronta digitale e il riconoscimento facciale. Anche se il riconoscimento può essere molto veloce, per abilitarlo serve comunque l’inserimento della password almeno una volta. L’identificazione prima di effettuare un qualsiasi acquisto è sempre una misura necessaria, consigliata per proteggere tutti i dati inerenti all’account, come quelli bancari. Le nostre informazioni possono essere soggette a vulnerabilità e possono cadere in mano di malintenzionati. Questi possono arrivare ai nostri conti e svuotarli in pochi attimi. Ciò dimostra quanto sia importante avere un buon sistema di sicurezza.

Più velocità, più sicurezza per Google Play Store

Per trasformare il processo e renderlo maggiormente efficiente e veloce, Google ha annunciato che permetterà agli utenti di abilitare l’identificazione biometrica senza dover usufruire necessariamente della password. La società sta attualmente comunicando la sua nuova iniziativa tramite un’email che sta inviando ad ogni singolo utente. In teoria, la modifica della modalità di sblocco dovrebbe essere attivata entro poche settimane.

Non è la prima volta che Google agisce cancellando le password a favore di altri sistemi più sicuri. Da qualche mese infatti ha introdotto le passkey per molti suoi servizi. Queste sono delle vere e proprie alternative alle tradizionali password. Gli studi dimostrano che le passkey sono più efficaci e regalano una maggiore sicurezza. Esse donano l’opportunità di non dover ricordare alcuna password grazie alla generazione automatica di codici più complicati. Attraverso questo nuovo cambiamento, Google Play Store offrirà agli utenti un utilizzo del servizio più fluido e semplificato.