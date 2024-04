Iliad entra nel mondo della fibra con la sua nuova offerta

Quando siamo a casa (o in ufficio), dato il nostro continuo utilizzo della rete internet per lavorare oppure per svago, abbiamo bisogno di una tecnologia che sia in grado di restare al nostro passo, più veloce e più performante. Iliad, l’operatore virtuale divenuto famoso per le sue offerte fantastiche e convenienti, entra a far parte dell’universo delle connessioni con una nuova tariffa che potrebbe soddisfare le nostre esigenze. La tariffa presentata regala all’utente la tecnologia della fibra ed un modem potentissimo WiFi 7.

Iliad, grazie ai vantaggi inclusi nella promo, è il primo gestore del nostro paese a dare la possibilità di accedere ad una connessione fibra con questo tipo di WiFi. Grazie a questa nuova offerta, si conferma essere uno dei migliori operatori su cui puntare, dando ai propri clienti una soluzione di connettività speciale ad un prezzo molto allettante.

L’Iliadbox Wifi 7: la nuova promozione Internet di Iliad per la casa

L’Iliadbox WiFi 7 è la promo Iliad con la più avanzata tecnologia WiFi al momento presente sul nostro mercato. Non si trovano altre tariffe in grado di dare prestazioni e velocità di download ed upload con una tale potenza. Il modem riesce a donare una maggiore stabilità, consentendoci di attivare una connessione tanto superiore da ottenere un livello di navigazione mai provato prima. Grazie alla sua sostenibilità e alla durata di almeno 10 anni, riuscirà a stare con noi per molto tempo, dandoci l’opportunità di non dover cambiare spesso dispositivo.

Con il router WiFi 7 è la possibile anche gestire con maggiore attenzione i consumi energetici. Tramite il semplice pulsante ON/OFF, si può spegnere il modem senza dover staccare la spina, consentendo un maggiore risparmio energetico ed una riduzione dell’impatto ambientale. Ma la nuova offerta? Quanto costa? La nuova tariffa Iliad, comprendente il router, ha un costo mensile di 24,99 Euro. Fino al 31 Luglio, però, gli utenti mobili aventi un’offerta a 9,99 Euro al mese e che hanno attivato il sistema di pagamento automatico potranno usufruire della promo fibra a soli 19,99 Euro mensile. Nell’offerta sono inoltre inclusi telefonate senza limiti da poter effettuare verso qualunque numero fisso o mobile. Al costo di base va poi aggiunto un pagamento una tantum per l’installazione di 39,99 Euro, mentre l’Iliadbox WiFi 7 viene fornita in comodato d’uso gratuito.