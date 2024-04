Vodafone aumenta i costi: le nuove tariffe per clienti mobili e fissi

Vodafone ha comunicato altri aumenti delle tariffe. Questi saranno attuati sia ad alcune offerte per i clienti della rete mobile, sia per chi ha attiva una promo sulla linea fissa. Gli incrementi riguardano soprattutto i costi di attivazione e alcune promo specifiche.

Nella sezione delle promo per gli smartphone, dal 14 aprile, sono aumentati i costi di attivazione per le Red Pro, Red Max, Infinito Black, Infinito, Red Max Under 18 e Red Max Under 25. Il costo di attivazione è ora di 9,99 euro e non più di 6,99 euro come prima. La promo C’All Power ha ora una spesa di attivazione di 2 euro, mentre la versione “Max” di 3 euro. Vodafone ha aggiunto un unico rincaro per tutte le tecnologie Fibra, FWA e FWA 5G, al prezzo di 27,90 euro al mese con 2 mesi gratuiti e prezzo bloccato per due anni. Coloro poi che acquistano online l’opzione Internet Unlimited dovranno pagare una spesa mensile di 27,90 euro al mese, tuttavia il costo di attivazione è stato scontato del 50%.

Vodafone cambia i costi di alcuni servizi ed aggiunge nuove promozioni

La Vodafone, come in precedenza, ha motivato il cambiamento dei costi con la volontà di migliorare i propri servizi. Per l’operatore questi movimenti sono necessari affinché i propri clienti possano godere della stessa qualità di rete.

Oltre che sulle promo e sulle attivazioni, la Vodafone ha apportato anche modifiche al costo di alcuni servizi aggiuntivi. Il prezzo di Rete Sicura mobile per i clienti ricaricabili è aumentato a 2,49 euro al mese, mentre il costo di Rete Sicura Family è sceso da 3,99 euro a 2,99 euro al mese per le nuove attivazioni.

La Vodafone ha lanciato al contempo nuove promozioni per chi ha una seconda casa. Tra queste c’è la “Internet Unlimited Seconda Linea” che prevede un costo di 20,90 euro al mese con tecnologia FTTC o FTTH. I clienti possono anche scegliere “Casa Wireless 5G Indoor Seconda Linea” a 20,90 euro al mese con tecnologia FWA 5G oppure la promo “Casa Wireless 5G Outdoor Seconda Linea”, sempre con il 5G. Per poter attivare una di queste tariffe l’utente deve già essere cliente Vodafone ed avere già l’operatore a casa.