WhatsApp Web, aggiornamento: cambia la nuova barra laterale

Risulterebbe semplice per molti utenti affidarsi sempre a WhatsApp, soprattutto grazie al fatto che è stata la prima applicazione di messaggistica. Allo stesso tempo ci sono le aziende concorrenti che spingono per provare a fregare la leadership al colosso, che però tiene duro.

Con tutti gli aggiornamenti che sono arrivati sia durante il corso del 2023 che in questo 2024, WhatsApp si sta migliorando costantemente. La famosissima applicazione è stata in grado negli anni di abbracciare una clientela sempre più vasta, arrivando oltre i 2 miliardi nel mondo. Il merito è delle tante possibilità che concede ma soprattutto delle varie versioni dell’applicazione esistenti.

Prima è ovviamente quella dedicata al mondo degli smartphone, che si biforca in due soluzioni: quella normale e quella dedicata all’ambito business. L’altra variante è quella Web, ovvero la versione desktop che viene utilizzata sui computer. Secondo quanto riportato ultimamente, proprio quest’ultima sta per ricevere un aggiornamento molto importante.

WhatsApp Web: un nuovo aggiornamento migliora l’uso della piattaforma

Stando a quanto riportato, durante le ultime ore sarebbe stato rilasciato un nuovo aggiornamento per WhatsApp in versione Web. L’applicazione ha introdotto infatti una nuova barra laterale nella versione dedicata ai computer, anche se attualmente è disponibile solo per alcuni utenti che fanno parte del programma beta.

Ben presto la diffusione dovrebbe avvenire per tutti coloro che utilizzano WhatsApp Web Beta, ma già si conoscono le principali caratteristiche. Già da molto tempo gli sviluppatori sono al lavoro su questa nuova introduzione, la quale ha un semplice intento: creare un’interfaccia più semplice semplicemente accessibile e più pulita esteticamente.

Tutto ciò andrebbe a semplificare gli utenti nello spostarsi tra le varie sezioni. Questa nuova barra laterale permette a tutti di navigare in colonna tra chat, canali, community, chat archiviate, messaggi importanti e stati. L’accesso a tutte queste sezioni è quindi molto più immediato e nettamente più intuitivo.