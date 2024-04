Con il lancio della famiglia Pixel 9, Google potrebbe introdurre un interessante cambiamento nella propria line-up di prodotti. Infatti, l’azienda di Mountain View sembra orientata a raccogliere tutti i dispositivi sotto un’unica serie.

La famiglia Pixel 9 includerà i nuovi flagship a cui si aggiungerà anche il nuovo foldable dell’azienda. Stando a quanto scoperto dagli esperti di AndroidAuthority, lo smartphone pieghevole di Google prenderà il nome di Pixel 9 Pro Fold.

Si tratta di un cambiamento sostanziale rispetto al precedente modello. Infatti, la scorsa generazione è stata battezzata Pixel Fold da Mountain View. Gli analisti erano concordi nell’indicare che il nuovo modello si sarebbe chiamato Pixel Fold 2, in continuità con la nomenclatura.

Google cambia tutto, il Pixel Fold 2 non si chiamerà così ma avrà un nome del tutto nuovo e farà parte della famiglia Pixel 9

Le indiscrezioni indicano che Google sia al lavoro su ben quattro diversi modelli che caratterizzano la famiglia Pixel 9. La nuova famiglia si preannuncia la più variegata di sempre per BigG.

Infatti, con il nome in codice “tokay” e “caiman” sono indicati Pixel 9 e Pixel 9 Pro. A questi si aggiungono due ulteriori modelli caratterizzati dai nomi “Komodo” e “comet” che dovrebbero indicare, rispettivamente, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

Ecco, quindi, che in totale si avranno quattro device differenti tra cui anche l’attesa nuova generazione del device foldable. Al momento, è ancora troppo presto per parlare di una scheda tecnica ufficiale ma possiamo unire tutte indiscrezioni trapelate a riguardo.

Il presunto Pixel 9 Pro Fold sarà caratterizzato da un display interno da 8.02 pollici e da uno esterno da 6.29 pollici. Il device potrà contare sulla presenza del SoC Tensor G4, affiancato da 16GB di RAM di tipo LPDDR5 e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 4.0.

Il lancio dell’intera famiglia è previsto per ottobre di quest’anno, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.