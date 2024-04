Le auto Tesla un po’ come tutti i dispositivi elettronici hanno un sistema che gode di aggiornamenti periodici, si tratta dunque di updates software che vengono rilasciati dalla casa madre e servono a migliorare la sicurezza del veicolo e introdurre magari funzionalità di navigazione aggiuntive.

A quanto pare però un aggiornamento software può diventare un problema se fatto in alcune circostanze, questo è quanto capitato alla tiktoker Brianna Janel, rimasta chiusa nella sua Tesla Model 3 per 40 minuti sotto un Sole cocente.

Tutto è iniziato quando la ragazza ha deciso di aggiornare la sua Model 3 stando ben attenta nel seguire le istruzioni di aggiornamento che avvertono l’utente con tale avviso: “Le funzioni del veicolo, inclusi alcuni sistemi di sicurezza e l’apertura o la chiusura di portiere o finestrini, potrebbero essere limitate o disabilitate durante l’installazione, pena il rischio di provocare dei danni”.

Ed ecco che dunque la ragazza è rimasta chiusa nell’abitacolo della propria vettura, non potendo di fatto sfiorare nessuno strumento atto all’uscita dalla vettura stessa, la quale di norma gode di un controllo delle portiere elettronico che possono essere sbloccate con un apposito pulsante, bypassabile tramite però lo sblocco manuale, che secondo Tesla va usato solo in caso di mancata alimentazione dell’auto.

Prevenibile

La tiktoker era a conoscenza di questi meccanismi ma ha preferito resistere all’interno dell’abitacolo piuttosto che correre il rischio di danneggiare la propria vettura, ecco che dunque in molti consigliano di abbandonare l’abitacolo prima di far partire l’aggiornamento, il quale consta anche di due minuti di countdown proprio per consentire l’uscita dalla vettura.

La tiktoker non avendo seguito questo consiglio è rimasta all’interno dell’auto per un totale di 40 minuti contro i 24 previsti per l’aggiornamento, la temperatura all’interno della macchina ha toccato punte di 46 gradi, esperienza spiacevole ma che per fortuna si è risolta senza nessun tipo di conseguenza a parte tanto sudore.