Quella attuale è a tutti gli effetti l’epoca dell’intelligenza artificiale. Quello che di solito associamo ai film e ai racconti di fantascienza ora sta diventando una realtà tangibile. Uno dei principali protagonisti di questo fenomeno è sicuramente ChatGPT, il chatbot AI sta letteralmente trasformando il modo in cui si interagisce con la tecnologia.

L’avanzato modello di linguaggio AI sviluppato da OpenAI promette di essere un alleato implacabile nelle attività digitali di tutti i giorni. Inoltre, ChatGPT si sta trasformando in uno strumento potente anche per il mondo del lavoro. Professionisti e principianti beneficiano di questo sistema per ottimizzare una serie di compiti ripetitivi e aumentare la creatività nei diversi progetti.

Come sfruttare tutte le funzioni di ChatGPT

Generare testi su ChatGPT è semplice ed intuitivo. Basta inserire un prompt e il chatbot attraverso l’uso di dati acquistati durante la fase di addestramento. Oltre alla struttura grammaticale e la sintattica della lingua utilizzata ChatGPT apprende anche contesti, toni e diversi stili. Con questa ricca base di conoscenza il chatbot genera una risposta coerente e pertinente sulla base del prompt stesso inserito dagli utenti.

Ci sono alcuni utenti però che hanno riscontrato una differenza tra l’uso di ChatGPT in italiano o in inglese. D’altronde, la stessa OpenAI ha dichiarato che il proprio chatbot presenta una funzionalità parziale. Questo dipende dal fatto che la maggior parte dell’addestramento si basa su contenuti in lingua inglese. Addirittura, uno dei membri dell’assistenza ha affermato addirittura che ottenere risposte valide in spagnolo è un vero e proprio traguardo.

Questo porta ad una serie di incongruenze riguardo i risultati ottenuti. Soprattutto considerando che una determinata parola in diverse lingue potrebbe portare a risultati che contrastano tra di loro. Al momento non ci sono soluzioni concrete a questa situazione ed è per questo che bisogna sempre prestare attenzione a quelli che sono i possibili risultati ottenuti da ChatGPT. Secondo i dirigenti dei principali chatbot hanno affermato che basta dare indicazioni più dettagliate, ma la soluzione risulta ancora precaria.