Negli ultimi giorni Apple ha inviato ad alcuni utenti degli SMS o delle email per avvisarli che potrebbero essere bersagli di spywere mercenari.

Innanzitutto partiamo con spiegare cosa sono gli spywere mercenari e perché non interessano tutti gli individui ma solo dei gruppi ristretti.

Questi spywere sono molto differenti da quelli classici, poiché si tratta sempre di softwere in grado di prendere il controllo dei dispositivi con il fine di rubare informazioni, ma mercenari significa che vengono utilizzati per conto di terze parti come i governi, per le attività di spionaggio.

Ecco perché chi è vittima di spywere mercenari, ha probabilmente a che fare con questo tipo di attività.

Infatti il messaggio di avviso che Apple ha inviato a questi utenti è davvero molto chiaro a riguardo, e recita il seguente testo:

. “Apple ha rilevato che sei stato preso di mira da un attacco spyware mercenario che sta cercando di compromettere da remoto l’iPhone associato al tuo ID Apple. È probabile che questo attacco ti stia prendendo di mira specificamente a causa di chi sei o di cosa fai”

Apple, come fare a difendersi da attacchi di spywere mercenari?

La sicurezza informatica è sempre estremamente importante per Apple che consiglia agli utenti che hanno ricevuto questo avviso e che quindi sono a rischio, di affidarsi all’assistenza di esperti.

In particolare, si consiglia di contattare l’organizzazione Access Now per ottenere un’assistenza continua e migliorare la propria sicurezza informatica grazie alle loro tecniche e ai loro consigli.

Gli avvisi hanno interessato utenti di 92 Paesi, ma Apple consiglia anche a chi non ha ricevuto la notifica ma si ritiene a rischio a causa delle sue attività, di aumentare la sicurezza dei propri dispositivi abilitando la modalità di blocco.

Non è la prima volta che si verificano attacchi di questo tipo e potrebbe non essere l’ultima, quindi è necessario porre un’estrema attenzione alla sicurezza.