Fiat 500e: l'auto elettrica sarà disponibile anche in versione ibrida

Il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha visitato appena pochi giorni fa lo stabilimento Fiat di Mirafiori ed ha colto l’occasione per annunciare l’inizio della progettazione della nuovissima generazione dell’auto elettrica Fiat 500e. Si tratta la classica vettura, che tutti noi conosciamo, rivisitata in chiave sostenibile. L’automobile non ha raggiunto i numeri di vendite previsti nella scorsa edizione e con questa nuova versione si spera di recuperare terreno sul mercato italiano.

Le migliorie apportate alla Fiat 500e e la possibile data di lancio sul mercato

Uno degli aggiornamenti apportati dalla società riguarda l’autonomia dell’auto, che dovrebbe subire un netto miglioramento. La versione standard della Fiat 500e, così come disponibile al momento, raggiunge soltanto i 190 km con una ricarica, davvero molto poco. Il numero è bassissimo se lo si confronta con le vetture della concorrenza che toccano almeno i 300-400 km. Le ipotesi effettuate prevedono che la batteria venga sostituita con una da da 44 kWh, simile alla Citroen e-C3, donando al guidatore un’autonomia di 320 km.

È altamente probabile che la Fiat andrà anche a cambiare la potenza, portando un’aumento rispetto agli attuali 95 cavalli. Gli esperti credono che la 500 possa avere un aumento fino a 113, se non addirittura 156 cavalli. La notizia forse più scottante è che la Fiat in versione elettrica potrebbe avere anche un’alternativa ibrida. Stellantis non ha ancora comunicato nulla a riguardo, ma pare che abbia già avviato i sondaggi iniziali necessari al progetto. Il modello ibrido dovrebbe avere un prezzo più conveniente rispetto alla BEV, stando al di sotto dei 20.000 euro.

Ma quando dovrebbe essere lanciata la nuova Fiat 500e? Presumibilmente, la prossima generazione arriverà sulle nostre strade fra circa due-tre anni, tra il 2026 e il 2027, anche se ovviamente queste sono solo supposizioni finché non si avranno conferme dalla Stellantis. Se tutte le ipotesi dovessero dimostrarsi reali, la prossima 500 BEV di casa Fiat potrebbe far risalire i numeri di mercato ed attirare un numero maggiori di compratori grazie a tutte le migliorie.