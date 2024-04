Gli utenti sono sempre alla ricerca della migliore offerta possibile e per questo motivo cambiano spesso operatore telefonico. WindTre, però, ci tiene a far rimanere i suoi clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di una delle sue offerte di rete mobile più convenienti. Si tratta in questo caso dell’offerta mobile denominata WindTre GO 150 XS 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in WindTre, l’operatore propone l’offerta WindTre GO 150 XS 5G

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno tornare attivando una delle super offerte di rete mobile dell’operatore. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 150 XS 5G. Come suggerisce anche il nome, questa offerta include ogni mese una grande quantità di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Nello specifico, nel bundle di questa offerta sono inclusi ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack ed è stata proposta spesso in passato per tutti gli utenti con portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali.

Con l’offerta WindTre GO 150 XS 5G, l’operatore telefonico sta inoltre proponendo gratuitamente il costo di attivazione e il costo per la scheda sim. L’operatore, come di consueto, sta avvisando gli ex clienti coinvolti tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Torna in WINDTRE con un’offerta 5G! 150 GIGA, 50 SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 17/04. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go150xs5g”.

In questo caso, gli utenti avranno fino al 17 aprile per tornare con WindTre. Tuttavia, si tratta di messaggi personalizzati, quindi è probabile che alcuni utenti abbiano una data differente.