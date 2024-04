Il modello tanto apprezzato di Smart, la ForTwo, non sarà più prodotto presso lo stabilimento di Hambach in Francia. Questo annuncio ha destato recente ha destato parecchio interesse e grande curiosità riguardo al futuro della popolare auto urbana che spesso vediamo sfrecciare sulle nostre strade. Anche se la produzione potrebbe volgere alla fine, già da un po’ si parla della possibile erede: la Smart #2. Il progetto è stato oggetto di tantissimi rumor che hanno impazzato sul web negli ultimi tempi, eppure, secondo Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, nulla è certo, il modello è ancora in valutazione.

Non esiste ancora una lancio per la Smart #2 . Il progetto è ancora all’inizio e l’azienda sta cercando di comprendere l’eventuale sostenibilità economica. Il modello di nuova generazione dovrà basarsi su una nuova piattaforma, modellata per donare ai guidatori due posti con dimensioni compatte, con larghezza di circa 2,8 m, e per soddisfare gli standard di sicurezza Euro NCAP.

Il progetto della Smart #2 andrà in porto?

Quando pensiamo alla Smart, è naturale che in mente ci venga l’immagine di un’auto molto piccola, facile da guidare, comoda e che regala all’acquirente una delle cose più apprezzate in assoluto: la possibilità di trovare facilmente parcheggio. Può sembrare una sciocchezza, ma questo spetto della sua praticità potrebbe essere uno dei motivi del suo grande successo negli anni.

La Smart ora ha iniziato a sviluppare una nuova architettura chiamata Electric Compact Architecture (ECA), che, nel momento in cui dovesse essere approvata, diverrebbe la piattaforma ufficiale usata nei veicoli. La casa automobilistica, tuttavia, è alla ricerca di partner per condividere i costi di sviluppo e produzione, smorzando così le spese. Dirk Adelmann ha confermato che c’è tutta la volontà di portare avanti il progetto della Smart #2 , ma al momento i partner tanto cercati non esistono ancora.

Nonostante il desiderio della società di continuare con il progetto della Smart #2, tutto è ancora da definire. Le speculazioni resteranno tali finché non verranno emanate comunicazioni ufficiali. Purtroppo è ancora presto per parlare di date o caratteristiche specifiche di quella che potrebbe essere la prossima Smart ForTwo. Ciononostante, tra gli amanti di quest’auto a due posti, scorre già parecchio interesse.