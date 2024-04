Amadeus non sarà più uno dei conduttori di punta della RAI. Il noto presentatore ha confermato le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi che lo vedevano in uscita dall’azienda per motivazioni non ancora esplicitati.

Al termine del contratto, la cui scadenza è prevista per il prossimo 31 agosto, non ci sarà nessuna firma per il rinnovo. La notizia arriva dopo l’incontro tra lo stesso Amadeus e Giampaolo Rossi, direttore generale della RAI.

Il divorzio tra la RAI e uno dei suoi pilastri sembra consensuale con l’artista in cerca di nuove esperienze professionali al di fuori di Viale Mazzini. Come dichiarato dallo stesso artista, la scelta non è legata a pressioni o limitazioni ricevute dai vertici della TV. Infatti, il successo di trasmissioni come Tale e quale show, I soliti ignoti e Affari tuoi è strettamente legato alla sua conduzione sempre avvincente e divertente.

Dopo anni di collaborazione, Amadeus ha scelto di lasciare definitivamente la RAI per accettare l’offerta del gruppo Warner Bros. Discovery

Secondo la notizia battuta dall’agenzia Ansa, Amadeus sarebbe in partenza verso il gruppo Warner Bros. Discovery. Entrando maggiormente nello specifico, tuttavia senza conferme ufficiali, il conduttore avrà un nuovo programma sul Nove, il canale principale del gruppo. L’obiettivo di Warner Bros. Discovery è quello di rendere Amadeus il volto del canale e dell’azienda.

Possiamo aspettarci che al presentatore sarà affidato un nuovo programma per l’intrattenimento prime-time. Si tratta della fascia oraria della prima serata, quella notoriamente caratterizzata dal numero maggiore di spettatori e, quindi, di ascolti. Proprio in questa fascia oraria, Amadeus è uno dei principali protagonisti grazie a programmi in grado di calamitare l’attenzione degli spettatori.

Il successo del conduttore, in tempi recenti, è legato anche all’enorme successo del Festival di Sanremo. Negli ultimi quattro anni, Amadeus è stato Direttore Artistico del Festival rivoluzionandone il format e avvicinandolo alle nuove generazioni.