YouTube, ancora cambiamenti: utenti sempre più insoddisfatti

Come si dice? Il troppo storpia e forse YouTube dovrebbe capirlo. Dopo le modifiche attuate nell’ultimo anno, tra abbonamenti, grafiche, pubblicità e tutto il resto, ora passa al test di un nuovo design per la versione web della piattaforma. La reazione degli utenti è stata tutt’altro che positiva. In molti hanno subito espresso il loro malcontento ed il desiderio di un ritorno allo stile precedente.

Il nuovo design cambia totalmente la disposizione tradizionale della pagina, spostando la descrizione del video e i commenti a destra. I video suggeriti, invece, sono ora collocati in basso a ciò che si sta guardando piuttosto che di lato. Un vero e proprio stravolgimento. Sembra che abbia applicato le modifiche dell’esperimento con l’intento di enfatizzare maggiormente la visualizzazione dei video consigliati. Lo scopo è quello di attrarre l’attenzione degli utenti e prolungare la loro permanenza su YouTube.

Il cambio di design di YouTube è un fiasco?

La maggior parte degli utenti ha risposto negativamente a questa modifica. Molti hanno notato che i commenti sono ora meno accessibili, più ristretti e difficilmente cliccabili, soprattutto se si intraprende uno scambio fitto di opinioni con un altro account. Altri hanno lamentato che i video suggeriti sono diventati fin troppo invadenti, riducendo lo spazio dedicato alla visione del contenuto principale. L’insoddisfazione dell’utenza è stata così diffusa che alcuni hanno addirittura ipotizzato che YouTube abbia preso ispirazione da siti web non propriamente accurati ed aventi un layout meno raffinato.

Google ha tuttavia confermato che si tratta solo di un test e che per il momento non è previsto un rilascio ufficiale. Vista quantità di segnalazioni ricevute è quasi certo che, prendendo in considerazione i feedback, l’idea di un nuovo stile venga accantonata. Molti hanno già espresso la speranza che YouTube mantenga il vecchio design o apporti modifiche che tengano conto delle critiche ricevute. Per una parte dell’utenza, al massimo, i cambiamenti dovrebbero essere limitati alla visualizzazione in modalità schermo intero, lasciando la disposizione tradizionale quando invece si guardano i video normalmente.