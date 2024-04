Offerte TIM aprile 2024: le POWER sono 3 e fino a 300 GB in 5G

Il livello delle offerte del brand TIM si è innalzato ulteriormente nell’ultimo periodo. C’era bisogno di una sorta di rinnovamento e infatti quest’ultimo è arrivato anche grazie alle offerte che fanno parte della famosa gamma Power.

Con la campagna promozionale che è appena partita, il gestore italiano punta a migliorarsi recuperando diversi utenti e acquisendone anche degli altri. Allo stesso tempo bisogna chiarire che le offerte in questione sono tre e che possono essere scelte solo da alcuni utenti.

Ecco le offerte di TIM per aprile: ce ne sono 3 di altissimo livello

Quando si parla delle promo della linea Power, la convenienza è assicurata così come l’0abbondanza di contenuti. Al loro interno infatti non mancano i minuti, i messaggi e i giga, così come i prezzi convenienti che TIM sta offrendo ultimamente.

Partendo dalla prima proposta, si inizia subito forte: ecco la Power Special. Di “special” questa promo ha sicuramente il prezzo di vendita che equivale ad una cifra di 9,99 € al mese. Al suo interno si possono trovare i minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso chiunque e la bellezza di 300 giga in 5G per la navigazione in Internet ogni mese. Ci sono anche 11 giga per navigare nell’Unione Europea.

A seguire, ecco l’altra offerta, ovvero la famosissima Power Iron. Con un prezzo di soli 6,99 € al mese, qui ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e con 150 giga in 4G.

L’ultima offerta è la TIM Power Supreme Easy, soluzione che costa 7,99 € al mese e che offre minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e con 150 giga in rete 4G.

Il vero grande vantaggio di queste tre offerte è quello di costare poco ma anche di avere una promozione iniziale. Chi riesce a sottoscriverle infatti può beneficiare di un mese totalmente gratis che offrirà TIM. Il primo pagamento parte ufficialmente dopo i primi 30 giorni.