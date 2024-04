Una delle funzionalità maggiormente apprezzate all’interno dell’applicazione Google foto è senza alcun dubbio la gomma magica, quest’ultima ci consente di cancellare in maniera dinamica elementi fastidiosi presenti all’interno delle nostre foto sostituendoli con parti di immagini contestuali alla foto completa.

Per utilizzare questo strumento fino a questo momento è sempre stato necessario disporre dell’abbonamento Google one che mette a disposizione oltre che maggiore spazio su cloud anche funzionalità di editing di vario genere e anche basate sull’intelligenza artificiale.

Una stringa nell’apk ci svela la novità

Nell’apk della prossima versione di Google Foto è presente una stringa che ci anticipa la possibilità di usare la gomma magica gratuitamente senza abbonamento a Google One:

<string name=”photos_photoeditor_fragments_editor3_udon_confirm_entry_subtitle_metered”>”Make editing even easier with a new AI experience from Labs. Remove distractions, move your subjects around, improve backgrounds, and more. You can save %s edited photos every month or subscribe to a Google One Premium plan for unlimited saves.</string>

or subscribe to a Google One Premium plan for unlimited saves.</string> <string name=”photos_photoeditor_udon_metered_saves_remaining”>%s saves left</string>

<string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_acknowledge_and_dismiss”>Got it</string>

<string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_body”>Your %s saves are refreshed on the first day of every month. Get unlimited saves in Magic Editor, extra storage, and more with a Google One Premium subscription.</string>

in Magic Editor, extra storage, and more with a Google One Premium subscription.</string> <string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_headline”> You have %s saves left this month </string>

</string> <string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_headline_quota_exhausted”>You’ve used all your saves this month</string>

<string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_launch_upsell_flow”>Upgrade now</string>

Analizzando le stringhe di codice dell’ultimo apk di Google foto è evidente come Google metterà a disposizione la possibilità di utilizzare la gomma magica per un tot di fotografie al mese gratuitamente, per sbloccare il limite invece invece sarà ancora indispensabile utilizzare l’abbonamento a Google one.

Si tratta di un piccolo regalo da parte di Google che consentirà dunque di sfruttare la propria gomma magica a tutti gli utenti, probabilmente per invogliarli poi a sottoscrivere un abbonamento a Google one per poterne usufruire qualunque ne avessero voglia o bisogno, provate con le vostre mani per credere.