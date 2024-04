In un momento storico in cui comunque la maggior parte dei notebook e dei dispositivi portatili presenta un quantitativo di memoria interno superiore rispetto al passato, data anche la richiesta maggiorata di spazio di file e immagini, gli hard disk portatili riescono ancora oggi a ritagliarsi la propria fetta di mercato. Toshiba è uno dei più grandi produttori al mondo, e con il suo Toshiba Canvio convince un numero impressionante di utenti all’acquisto.

Il modello che tutti dovrebbero acquistare prende il nome di Toshiba Canvio Basics, si tratta di un piccolo hard disk portatile esterno, realizzato prevalentemente in plastica con una copertura opaca che non trattiene le impronte o la polvere, ma allo stesso tempo riesce perfettamente a garantire una maggiore protezione contro urti e graffi di vario genere. Le dimensioni ridotte rappresentano il fiore all’occhiello del prodotto, riuscendo allo stesso tempo a raggiungere 50 x 50 x 28 centimetri, con un peso di soli 190 grammi, per la maggior portabilità possibile.

Hard Disk esterno Toshiba in offerta Amazon

Il Toshiba Canvio Basics è sempre stato uno degli hard disk esterni dal miglior rapporto qualità/prezzo, a prescindere dall’anno di pubblicazione o di lancio sul mercato, infatti il prodotto in questione è caratterizzato da un prezzo finale che oggi raggiunge solamente 49 euro, per quanto riguarda la variante da noi discussa, che prevede comunque 1TB di memoria interna. Il dispositivo presenta comunque garanzia di 24 mesi, con consegna in tempi molto rapidi gestita direttamente da Amazon. L’acquisto può tranquillamente essere completato a questo link.

E’ quasi superfluo ricordare che il prodotto discusso nel nostro articolo è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android, iOS, Windows, Linux o MacOs, basterà variare la formattazione e tutto potrà essere utilizzato senza problemi.