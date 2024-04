Vodafone distrugge Iliad con le Silver: ecco un REGALo e 200 GB

Servirebbe qualcosa di particolarmente allettante per far cambiare gestore anche agli utenti più affezionati. Questo è ciò che sta provando a fare Vodafone nell’ultimo periodo riproponendo le sue offerte migliori, quelle che già in passato hanno stabilito grandi record. L’azienda colorata di rosso è diventata di nuovo una delle più amate in assoluto proprio per via del rilancio delle sue offerte Silver, quelle piene di contenuti che questa volta hanno anche prezzi bassi.

Secondo quanto riportato, queste sono ancora disponibili e solo per alcuni utenti che provengono da gestori ben definiti. L’obiettivo è quello di dominare e molto probabilmente Vodafone ci riuscirà usando delle offerte del passato come queste due.

Vodafone sta provando a battere tutti, può riuscirci con le nuove Silver

Partendo dalla prima in assoluto, si può avere già un assaggio di cosa offre Vodafone nella sua promozione più grande. Ecco la Silver 100, una soluzione mobile che garantisce ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso chiunque e anche 100 giga per riuscire a navigare sul web usando il 4G. Il prezzo mensile equivale ad una somma di 7,99 € e solo per il primo mese il pagamento sarà di 5 €.

Passando poi all’altra offerta, quella più performante, il prezzo sale a 9,99 € ma anche in questo caso il primo mensile sarà di 5 €. La Silver 150 consente a tutti gli utenti di avere chiamate e messaggi senza limiti verso ogni numero ma questa volta con una somma di 150 giga per navigare in 4G.

Ciò che tante persone non hanno preso in considerazione è la possibilità di poter avere ogni mese altri 50 giga in più semplicemente scegliendo un servizio gratuito. Bisogna solo ed esclusivamente optare per SmartPay, una soluzione che consente di ricaricare il proprio numero automaticamente dal conto. Chiaramente tutti questi giga in più sono cumulabili con quelli delle promo Silver.