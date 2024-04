La sicurezza informatica è sempre stata di fondamentale importanza per aziende, enti governativi e per chiunque abbia un minimo di interesse a mantenere segreti i propri traffici online.

Ecco perché è sempre stato cruciale porre particolare attenzione alla scoperta degli exploit zero-day, ovvero le falle informatiche che vengono utilizzate dagli hacker per intromettersi nei software informatici di diversi sistemi, anche governativi.

Queste vulnerabilità sono spesso utilizzati per rubare informazioni personali, sottrarre somme di denaro e controllare i software compromessi. Si tratta di falle estremamente pericolose poiché non essendo conosciute dai programmatori dei sistemi, non si possono effettuare delle correzioni immediate.

I prezzi e il valore degli exploit zero-day possono cambiare e oscillare nel tempo, e attualmente, visto l’andamento del mercato informatico, hanno raggiunto dei prezzi davvero incredibili.

Qual è il costo degli exploit zero-day?

Negli ultimi tempi i prezzi degli exploit zero-day hanno subito un’impennata pazzesca a causa di diversi fattori.

Infatti, prendendo in considerazione delle aziende come Crowdfense e Zerodium, il cui lavoro è proprio quello di acquisire e rivendere queste falle nei sistemi, le vulnerabilità presenti su strumenti Android e Apple oppure su applicazioni come WhatsApp e su browser come Chrome hanno raggiunto milioni di dollari.

In particolare gli exploit zero-day che riguardano WhatsApp valgono circa 3 o 5 milioni, quelli che riguardano Chrome hanno più o meno lo stesso valore, mentre ammontano addirittura a 5 milioni di dollari le vulnerabilità presenti sugli strumenti Android e 7 milioni su quelli Apple.

Ma a cosa è dovuto questo incredibile aumento dei prezzi delle vulnerabilità nei sistemi di queste aziende?

La risposta è estremamente semplice. Le aziende investono molto di più nella sicurezza dei propri dispositivi, progettando strumenti sempre più difficili da hackerare, e di conseguenza risulta più complicato saper individuare exploit zero-day completi, ed è questo il motivo per il quale il loro prezzo è salito così tanto.