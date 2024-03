Le nuove opzioni di accessibilità di iOS 18, recentemente svelate, indicano un forte impegno di Apple verso la semplificazione dell’esperienza utente. Questo sistema operativo non solo si concentra su miglioramenti nell’accessibilità, ma introduce anche una serie di innovazioni legate all’Intelligenza Artificiale (IA) e al design dell’interfaccia utente (UI).

Elevata Presenza di Intelligenza Artificiale

Secondo fonti riportate da MacRumors, iOS 18 sarà caratterizzato da un’elevata presenza di Intelligenza Artificiale. Questa importante evoluzione dovrebbe essere annunciata durante la World Wide Developers Conference (WWDC) 2024, programmata per l’inizio di giugno. In particolare, Apple potrebbe presentare un chatbot sviluppato internamente basato su un modello di linguaggio naturale proprietario, simile a ChatGPT. Si prevede che questo chatbot IA sarà integrato in numerose app preinstallate, tra cui Siri, che diventerà più “intelligente” grazie alla nuova generazione di iPhone.

Oltre alle nuove funzionalità di Siri, iOS 18 dovrebbe includere anche strumenti generativi per foto e video basati sull’IA. Mentre i dettagli precisi non sono stati ancora divulgati, è probabile che queste nuove funzionalità offrano avanzate capacità di editing e la possibilità di generare contenuti visivi da prompt testuali degli utenti.

Una delle novità più attese è il supporto dello standard RCS (Rich Communication Services) su Messaggi. Apple ha già annunciato l’integrazione di RCS come risposta alle pressioni dell’Unione Europea e di Google, che lo implementa su Android. Sebbene la data di lancio non sia stata confermata, è probabile che questa funzione venga introdotta con iOS 18, offrendo agli utenti un’esperienza di messaggistica più ricca e avanzata.

Infine, iOS 18 porterà significative novità di design, secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Sebbene i dettagli siano ancora vaghi, ci si aspetta che questa revisione rappresenti uno dei cambiamenti più significativi per l’interfaccia iPhone degli ultimi anni. In caso siate interessati all’argomento iOS 18, vi consigliamo alcuni articoli simili legati allo stesso argomento.