Iliad, c'è il 5G GRATIS nella nuova GIGA 180: ecco il prezzo

Era necessario che succedesse qualcosa di unico per scaturire negli utenti dei gestori virtuali quella voglia di cambiare. Oltre alle grandi armate del mondo della telefonia mobile, anche Iliad, gestore emergente ma leader ormai da qualche anno, ha scelto di intervenire.

Dopo aver pensionato fino a data da destinarsi le due offerte della gamma Flash che avevano fatto fuoco e fiamme e gli scorsi mesi, è arrivato il momento della nuova Giga 180. Era un po’ di tempo che questa offerta non si faceva vedere sul sito ufficiale del gestore ma adesso eccola qui.

La soluzione mobile tra le più amate di sempre è ritornata con i soliti presupposti basati sulla convenienza, sulla quantità e sulla qualità. La Giga 180 permette a tutti di spendere poco ogni mese avendo minuti, messaggi e tantissimi giga.

Iliad, è ufficiale l’arrivo della Giga 180 con il 5G gratis: ecco quanto costa il tutto

Chiunque abbia dato un’occhiata al sito ufficiale di Iliad, avrà notato in bella mostra la nuova offerta disponibile. La Giga 180 è tornata ufficialmente e con i soliti contenuti a disposizione. Chi riesce a sottoscriverla può godere infatti di minuti senza limiti verso chiunque con SMS illimitati e di ben 180 giga in rete 5G, quest’ultimo ovviamente gratuito.

Pagando una cifra di soli 9,99 € al mese per sempre, chiunque può assicurarsi questa Giga 180, offerta che dunque include il massimo standard di rete senza costi aggiuntivi. Il 5G è disponibile solo ed unicamente per i dispositivi compatibili all’interno di tutte quelle aree coperte dalla rete Iliad. Per quanto riguarda gli altri costi, bisogna pagare solo la prima volta altri 9,99 € utili per l’attivazione.

Al momento tale offerta non presenta alcun tipo di scadenza, per cui chi vuole sottoscriverla ha tempo a disposizione. Basta recarsi sul sito ufficiale del gestore per avere una panoramica più ampia anche riguardo le clausole più remote.