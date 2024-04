Stellantis, in relazione ai primi dati forniti per il primo trimestre del 2024, ha dichiarato di aver venduto “-1″ Chrysler 200. Questa dichiarazione ha sollevato diversi interrogativi sulle vendite. Cosa è successo?

Non è una novità che Chryster 200 non sia riuscita a fare breccia nel mercato, soprattutto considerando che ha concluso il suo ciclo con lo scadere della seconda generazione. Sembra infatti che il modello con trazione integrale e potenza impressionante, non soddisfi i consumatori. Il motivo probabilmente è da ricercarsi nel motore di base a quattro cilindri che non è stato considerando adatto ad un modello del genere.

Vendite negative per il modello Chrysler 200

Il modello Chrysler 200 è ormai uscito di produzione da tempo, eppure continua ad essere presente nelle statistiche di vendita. Questo dettaglio rappresenta un fattore molto importante per capire il funzionamento del sistema di vendite delle auto. Anche quando un’automobile esce di produzione, sono presenti alcuni modelli che rimangono in stock in alcune concessionarie. Ecco perché si può parlare ancora di vendite.

Oltre questi dettagli non è chiaro perché Stellantis abbia voluto riportare un numero simile nelle statistiche. Una possibilità potrebbe essere che il numero di Chrysler che sono state restituite ai concessionari siano in numero maggiore rispetto a quelle che sono state vendute. Dettaglio questo che potrebbe essere particolarmente incredibile, ma non improbabile.

Dal canto suo Chrysler rivela che nelle sue intenzioni c’è il desiderio di lanciare un SUV che sia completamente elettrico nel 2025. Questo dovrebbe bassarsi sulla piattaforma della Jeep Wagoneer S. Il nuovo modello in programma potrebbe rappresentare l’impegno di Stellantis di rinnovare il marchio e adattarsi alla crescente domanda di SUV e veicoli elettrici presenti sul mercato.

E non è tutto. Sembra che Chrysler stia considerando anche una versione completamente elettrica della sua Pacifica, ma attualmente non sono state rilasciate informazioni al riguardo. Non ci resta che attendere e scoprire quale sarà il futuro per le vendite (e non solo) di Chrysler.