A marzo, un gruppo di batterie esauste, appartenenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è entrato nella nostra atmosfera e purtroppo il pallet non è bruciato completamente. Per questo motivo, un pezzo di batteria ha sfondato il tetto e due piani di una abitazione a Naples (Florida). Il proprietario di casa Alejandro Otero che improvvisamente ha vissuto un’esperienza al quanto traumatica per la propria abitazione. Considerando un evento di tale portata, in molti si sono chiesti chi sarà a pagare le spese necessarie per le riparazioni.

La caduta libera della batteria

Nel 2021 il pallet in questione è stato rilasciato da un braccio robotico della ISS, e il suo rientro è stato incontrollato. Quando la struttura è arrivata nella nostra atmosfera la maggior parte di questa “spazzatura spaziale” (2,6 tonnellate) è bruciata.

Mentre un portavoce del Johnson Space Center aveva comunicato che nessuna parte della struttura sarebbe sopravvissuta, l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e diversi esperti, dal canto loro, avevano ipotizzato che alcuni frammenti potevano raggiungere la superficie terrestre. E così è stato. Alejandro Otero ha pubblicato un post su X in cui affermava che un pezzo di batteria aveva sfondato il tetto e due piani della sua casa, situata a Naples, in Florida. In casa in quel momento era presente il figlio, che per fortuna non è stato colpito.

A registrare il rientro del detrito è stata una videocamera di sicurezza Nest. Il tutto 5 minuti dopo l’orario di rientro comunicato dallo US Space Command. Il cittadino statunitense è stato particolarmente sfortunato. Quante probabilità ci sono che una batteria cada dal cielo in una casa? Per fortuna però non ha comportato problemi gravi in relazione alla salute degli abitanti della casa. Ora Otero, con la sua compagnia assicurativa, dovranno chiedere un risarcimento al giorno federale. In questo modo potrà provare ad ottenere un risarcimento per ricostruire la propria abitazione.