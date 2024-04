La questione riguardante il limite degli fps non è una novità. È passato un po’ da quando i videogiocatori hanno iniziato a scontrarsi su numeri e dati. Da quest’ultimi emerge sempre una soglia pari ai 30 o 60 fps. È però emerso un nuovo studio che prova a fare luce su questa particolare faccenda.

Suddetto studio è stato definito “The speed of sight: Individual variation in critical flicker fusion thresholds”. È stato pubblicato sulla rivista scientifica Plos One per poi essere recuperato da testate come PC Gamer e The Guardian. La tesi di fondo è che non esiste una vera soglia per l’occhio umano, ma che alcune persone possono percepire più frame per secondo rispetto ad altre.

Come funzionano i videogiochi con la soglia minima?

C’è stato un tentativo congiunto di svolgere la ricerca in modo oggettivo, per quanto sia possibile data la tematica. Tutte le persone al centro della ricerca si sono sottoposte alla visita di una luce intermittente con diverse frequenze. Tutte le persone coinvolte dovevano indicare a quale soglia di frequenza la luce diventasse costante ai loro occhi e non più intermittente.

I risultati ottenuti sono molto interessanti. Infatti, mentre alcuni utenti hanno dichiarato di vedere una luce costante già a 35 fps, altri invece affermano che la luce sembra ancora intermittente anche superati i 60 frame.

Inoltre, l’esperimento è stato ripetuto più volte utilizzando sempre lo stesso campione precedentemente selezionato. In generale, è stato messo in evidenza che chiunque riusciva a percepire fps più alti la prima volta lo faceva anche la seconda. Tutto questo è molto interessante, ma cosa c’entra con i videogiochi?

A spiegarlo è il professor Kevin Mitchell, neurologo del Trinity Collage di Dublino. Sembra che chi percepisce una maggiore quantità di immagini al secondo (proprio come i gamer) sono più avvantaggiati rispetto a coloro che vedono con una frequenza ridotta.

Considerando tale premessa si arriva ad una possibile giustificazione per tutti gli utenti che risultano essere meno performanti quando si parla di videogiochi. Se gli occhi non vedono abbasta fds potremmo come conseguenza non saper giocare bene.

In realtà la situazione è molto più complicata e ricerche di questo tipo dimostrano ancora di più la varietà delle persone anche in contesti come questo.