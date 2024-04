Molto presto assisteremo alla presentazione da parte di Motorola del suo Edge 50 Fusion, di quest’ultimo si è iniziato a parlare a metà marzo ed ora in rete stanno circolando le prime indiscrezioni che lo riguardano che però stanno mostrando al mondo praticamente tutti i dettagli prima ancora della sua presentazione ufficiale.

Si tratta di un medio di gamma che monterà a bordo il nuovo processore Snapdragon 6 Gen 1, il quale permette di muovere tutte le componenti in modo fluido senza pretese, non c’è dato sapere se sarà in grado di supportare le funzionalità di intelligenza artificiale che stanno arrivando su tutti gli smartphone negli ultimi tempi.

Non rimane che attendere dunque la presentazione ufficiale per vedere svelati gli ultimi misteri rimasti legati a questo device di cui ormai sappiamo praticamente tutto grazie ai vari dettagli trapelati in rete negli ultimi giorni, per quanto riguarda il lancio quest’ultimo non è ancora avvenuto dal momento che Motorola sta cercando di dare una corposità alla propria linea 50 con dei lanci scaglionati nel tempo in modo da creare una vera e propria propria serie costante.

Le specifiche tecniche sono di tutto rispetto e parlano di un device in grado comunque di offrire delle soddisfazioni, diamo un’occhiata insieme.

Possibile scheda tecnica

Display: plastic OLED 6,7″, vetro Corning Gorilla Glass 5

plastic OLED 6,7″, vetro Corning Gorilla Glass 5 Soc: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Memorie: 8GB di RAM 256GB interna

Certificati resistenza: IP68

IP68 Modulo fotocamere: anteriore: 32MP posteriori: 50MP principale, 2um Ultra Pixel, OIS 13MP ultra grandangolare

Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida 68W

5.000mAh, ricarica rapida 68W Colori: Ballad Blue (pelle vegana), Peacock Pink, Tidal Teal

Per quanto riguarda il prezzo invece, sembrerebbe che il device in questione avrà un prezzo pari a circa 276 euro.

Come se non bastasse, il noto leaker Evan Blass ha pubblicato sulla propria pagina X il video promozionale del device svelandoci così ogni dettaglio in merito il design che vedremo.