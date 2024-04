Il prossimo 11 aprile debutterà su Amazon Prime Video la serie dedicata a Fallout. Lo show è prodotto da Amazon MGM Studios ed è liberamente ispirato alla nota serie di videogiochi omonima.

Nonostante sia tratta da una saga molto nota nel mondo del gaming, Fallout non è pensata per i giocatori. A fare questa dichiarazione molto forte è stata il produttore e sceneggiatore Jonathan Nolan.

Per valutare se questa affermazione sia vera o meno, bisognerà attendere di guardare la serie. Per fortuna, Amazon ha deciso di pubblicizzarne il debutto rilasciando il primo episodio in forma totalmente gratuita.

Il primo episodio di Fallout sarà trasmesso gratuitamente su Twitch e lo si potrà guardare insieme a molti streamer attivi sulla piattaforma

Gli utenti non avranno bisogno di essere in possesso di un account Amazon Prime Video per guardare la prima puntata di Fallout. Il colosso dell’intrattenimento pubblicherà l’episodio direttamente su Twitch in concomitanza con l’uscita sulla piattaforma di streaming..

La scelta è molto particolare in quanto sarà possibile seguire Fallout in maniera condivisa. Infatti, alcuni streamer selezionati permetteranno di guardare la puntata insieme a tanti altri utenti, condividendo impressioni e facendo previsioni sullo svolgimento della serie.

Gli streamer selezionati che permetteranno di guardare Fallout gratuitamente sono: TheBronzeGirl, Shroud, Tooniversal, Elspeth, DEERE, Techniq, KingGothalion, DansGaming, Swiftor, BrookAB, SweeetTails, CohhCarnage, GassyMexican, TheOnlyRyann e bloodyfaster.

La trama generale emerse in queste settimane seguirà le vicende di Lucy MacLean, una abitante di un Vault che decide di uscire dal bunker per esplorare il mondo. Tuttavia, da oltre 200 anni, nessuno ha mai abbandonato la struttura a causa della guerra nucleare che ha distrutto la Terra e ha contaminato il pianeta.

Lucy si troverà datanti ad un mondo profondamente diverso dalla vita a cui è abituta nel Vault. Dovrà imparare a sopravvivere e difendersi dalle numerose minacce che pullulano nel deserto e nelle rovine che rimangono di Los Angeles.