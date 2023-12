Almeno una volta all’ anno, Microsoft ha adottato la pratica di rimuovere alcune funzionalità per ogni nuova versione di Windows 11. Ma sembra che, attualmente, la rinomata azienda, abbia deciso di adottare un approccio che potremmo definire oltremodo più aggressivo.

Inizialmente infatti Microsoft, aveva previsto l’eliminazione di sole due funzionalità, quali: Windows Information Protection e Update Compliance. Poiché trattasi di progetti che non vengono più sviluppati e che sono stati sostituiti da altri più recenti.

Ma ora, la scelta pare essere ricaduta definitivamente su ben 16 funzionalità. Decisione che l’azienda ha deciso di prendere proprio perché, appena lo scorso anno, ne erano state già aggiunte un bel po’ per la versione di Windows 11.

Microsoft e l’obiettivo sicurezza

Microsoft è arrivato ad eliminare alcune di queste funzionalità per ragioni di sicurezza. In quanto, molte di esse potrebbero essere applicate per attacchi informatici o altre azioni illegali da parte di hacker esperti e malintenzionati. Ma ogni eliminazione sarà però seguita dall’aggiunta di soluzioni molto più sicure e all’avanguardia. Grazie alle quali Windows mira a diventare più semplice, moderno ma soprattutto più sicuro.

In genere, Microsoft una volta interrotta l’ installazione di una vecchia funzionalità, continua a mantenerle disponibili per un po’ di tempo ancora su Windows. Per chiunque fosse interessato. Si tratta, ovviamente di una scelta facoltativa, ma che potrebbe fare comodo a qualcuno.

Ad ogni modo, come abbiamo appunto detto, mentre Microsoft toglie alcune funzionalità, allo stesso tempo ne aggiunge di nuove e migliora la sicurezza del sistema operativo.

Per tutte le altre novità in arrivo restate sintonizzati !