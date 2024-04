BMW ha deciso di fare un corso su come gestire auto blindate in situazioni veramente pericolose avendo a disposizione dei veicoli di ultima generazione; il corso, chiamato BMW Security Vehicle Training, è adatto per coloro che devono affrontare delle situazioni dove è necessaria una padronanza del veicolo veramente eccezionale. Trattandosi di auto blindate, esse offrono tutta la comodità e la sicurezza fondamentali in ambienti ad alto rischio.

Il corso prevede sia lezioni teoriche sia pratiche in modo da avere una visione a 360° del contesto in cui si trovano; un altro punto fondamentale da sottolineare è che gli autisti saranno addestrati per svolgere delle attività sotto stress oppure dovranno reagire a degli eventi improvvisi. Lo scopo è quello di gestire al meglio le situazioni più complicate in modo da salvare la vita a se stessi e ai propri passeggeri.

BMW, corso veramente importante per la sicurezza

Il corso di BMW è svolto a Berlino in una pista dismessa per atterraggio militare e comprenderà due giorni in cui gli autisti si concentreranno sulle tecniche di guida avanzate e tre giorni in cui ci saranno da affrontare delle sfide che metteranno a dura prova i partecipanti incluse delle fughe a seguito di un’ imboscata. Le auto con cui svolgeranno il corso saranno blindate e ci ultima generazione tra cui la BMW Serie 7 Protection, la BMW i7 Protection e anche la BMW X5 Protection VR6. Questi modelli sono stati sviluppati appositamente per affrontare delle situazioni di pericolo estreme avendo in dotazione motori potenti e un sistema di protezione capace di resistere a impatti con proiettili ad alti livelli.

Il BMW Security Vehicle Training sarà un corso veramente utile e importante soprattutto quando si devono affrontare delle situazioni di pericolo estreme; il costo di tutto questo ammonta a qualche migliaio di euro ma per le qualità del corso è un valido investimento soprattutto quando si dovranno affrontare delle situazioni dove la sicurezza è fondamentale.